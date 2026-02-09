Incautan sustancias controladas y aprehenden a cinco personas en Cochabamba

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó una serie de operativos en el departamento de Cochabamba, logrando la incautación de diferentes sustancias controladas, entre ellas cocaína, marihuana y hachís, una droga considerada altamente adictiva.

De acuerdo con el informe policial, en uno de los procedimientos se decomisaron 12.400 gramos de hachís, una de las formas más potentes del cannabis.

¿Qué es el hachís?

El hachís, cuyo nombre proviene del árabe, se originó en Oriente Medio y se elabora a partir de las resinas de la planta de cannabis, conocidas como tricomas.

Estas resinas contienen altos niveles de tetrahidrocannabinol (THC), principal sustancia psicoactiva responsable de los efectos embriagadores y del alto potencial de dependencia.

Por su concentración, el hachís suele tener efectos más intensos que la marihuana convencional.

Resultados del operativo

Como resultado de todos los operativos realizados en los últimos días, la Felcn logró:

La aprehensión de cinco personas

El secuestro de teléfonos celulares

Un perjuicio económico al narcotráfico estimado en más de 42 mil dólares

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar posibles redes vinculadas al tráfico de drogas.

Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana y la prevención, especialmente entre jóvenes, ante el consumo de sustancias con alto poder adictivo.

