Así fue el asalto con cuchillo a una mujer en la Radial 27: el ladrón escapó en motocicleta

Un hecho delictivo quedó registrado por cámaras de seguridad la mañana del domingo 8 de febrero en la calle Los Guapos, en la zona de la Radial 27, donde una mujer fue asaltada por un sujeto que se movilizaba en motocicleta.

En las imágenes se observa cómo el individuo merodea el lugar a bordo de su motorizado y, al identificar a la víctima que caminaba por el sector rumbo a su fuente laboral, detiene su marcha, desciende del vehículo y saca un cuchillo para amedrentarla.

Bajo amenazas, el delincuente logra arrebatarle primero la cartera y, segundos después, también el teléfono celular. Tras cometer el robo, el sujeto vuelve a subir a la motocicleta y se da a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho ocurrió en una zona poco transitada, situación que habría sido aprovechada por el antisocial para actuar con rapidez. Según las grabaciones, el hombre vestía una polera azul y gorra, y no tenía el rostro cubierto, lo que podría facilitar su identificación en el marco de las investigaciones.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en inmediaciones de la Radial 26 y Radial 27. Aseguran que es frecuente que los asaltantes utilicen motocicletas para cometer robos rápidos y escapar con facilidad.

Se espera que la víctima formalice la denuncia ante la Policía en las próximas horas, para que se inicien las investigaciones correspondientes y se logre dar con el paradero del responsable.

A continuación, el video:

