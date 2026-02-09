Tragedia en Villa Fátima, La Paz: dos muertos y varios heridos tras choque de un minibús

Dos personas fallecieron y al menos dos resultaron gravemente heridas la noche del domingo tras un accidente de tránsito registrado en la zona de Villa Fátima, a la altura del mercado de Adepcoca, en la ciudad de La Paz.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 en la calle Arapata, cuando un minibús de transporte público que descendía desde la provincia Nor Yungas perdió el control e impactó violentamente contra otro vehículo.

A consecuencia del choque, perdieron la vida el conductor del minibús, David Chávez Cerezo, y el taqueador Abel Gutiérrez Huallpa. Asimismo, los taqueadores Elías Deymar Barra y Arnol García Mayta resultaron heridos y fueron evacuados a centros médicos.

Posible falla mecánica

De acuerdo con informes preliminares de la Unidad Operativa de Tránsito, el motorizado perteneciente al Sindicato de Transportes Arenas habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control antes de llegar a la sede de Adepcoca.

El impacto afectó a un minibús blanco de un sindicato del municipio de Coripata que se encontraba en el lugar descargando hojas de coca.

Rescate y peritaje

Testigos relataron escenas de desesperación mientras transeúntes y socios de Adepcoca intentaban auxiliar a las víctimas atrapadas entre los fierros. Personal de Bomberos, Radio Patrullas 110 y efectivos de la Policía Boliviana acudieron para resguardar la zona y realizar las tareas de rescate.

Pasadas las 21:30, grúas municipales retiraron los vehículos siniestrados, que presentaban daños estructurales casi totales. La Policía inició el peritaje técnico para establecer las causas del accidente y definir responsabilidades.

El tránsito vehicular en el sector fue restringido de manera temporal mientras se completaban las labores de limpieza y el registro de evidencias.

