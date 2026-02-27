Gobierno anuncia acuerdos con el agro para “levantar el Estado tranca” y combatir el contrabando

El Gobierno nacional anunció avances en una agenda estructural con el sector productivo orientada a “levantar el Estado tranca”, abrir mercados y combatir la corrupción, con énfasis en el fortalecimiento del aparato agroindustrial del país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, afirmó que por instrucción del presidente Rodrigo Paz se trabaja en soluciones de corto, mediano y largo plazo para eliminar trabas que según indicó han afectado al sector lechero, cárnico y a otras áreas productivas.

“Se van a dar acuerdos la próxima semana. Hemos venido trabajando estructuralmente para superar el ‘Estado tranca’ que ha lastimado tanto al sector”, sostuvo la autoridad.

Sector lechero, prioridad inmediata

Justiniano explicó que una de las principales preocupaciones es la situación del sector lechero, donde aproximadamente el 30% de la denominada “leche blanca” enfrenta restricciones que impiden la variación de precios.

En ese marco, señaló que se trabaja en un sistema impositivo específico orientado al producto y al valor de la leche, además de un plan estratégico nacional coordinado con Pro Bolivia, productores y gremios agropecuarios.

Las gestiones incluyen la participación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de Confeagro, con quienes se desarrollan mesas técnicas desde hace casi dos meses.

Lucha contra el contrabando y articulación institucional

El ministro también informó que se avanza en acciones preventivas contra el contrabando, tanto de ingreso como de salida, con la participación de comercializadores, productores, Aduana y otras instancias estatales.

Asimismo, indicó que se sostuvieron reuniones con representantes de los sectores algodonero, azucarero, alcoholero y de etanol, junto al Viceministerio de Política Tributaria y la estatal YPFB, para abordar problemáticas nacionales y departamentales.

“El objetivo es generar confianza en el sistema productivo y en la población en general, con una lucha frontal contra la corrupción”, enfatizó.

CAO proyecta más producción y apertura

Por su parte, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, destacó el compromiso asumido por el Gobierno y aseguró que el sector productivo vislumbra un escenario para aumentar la siembra y la productividad.

“Queremos que sea una realidad el uso de transgénicos y la liberación total de exportaciones e importaciones”, manifestó.

Frerking anunció además reuniones con el presidente y con representantes de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para proyectar inversiones en infraestructura vial, puentes, electricidad y logística.

Según explicó, el objetivo es canalizar financiamiento que brinde estabilidad y futuro a los productores de los nueve departamentos del país.

Combustible e investigación

Consultado sobre la provisión de combustible, el dirigente reconoció los tropiezos recientes y expresó su expectativa de que se investiguen las causas y se encuentren soluciones integrales.

Mira la programación en Red Uno Play