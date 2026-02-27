Diplomacia económica en marcha: IBCE celebra la visita del presidente de la CAF a Bolivia

La visita del presidente de la CAF a Bolivia ha sido recibida con optimismo por diversos sectores, quienes ven en este acercamiento un respaldo financiero y técnico fundamental.

Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), señaló: “Hay que felicitar la labor de la Cancillería, del ministerio de la Presidencia para lograr apoyos internacionales”.

Desde el sector privado, se enfatiza que este tipo de diplomacia económica es la vía directa para mejorar la calidad de vida de la población mediante el empleo digno. Según Rodríguez, el Gobierno debe garantizar un entorno adecuado a través de las instituciones para que el flujo de capitales externos se traduzca en estabilidad social.

Sin embargo, para maximizar el impacto de estas visitas internacionales, el Ibce sugiere que el país requiere ajustes normativos estructurales que den seguridad al inversionista.

“Para que se pueda invertir más en Bolivia hay que hacer cambios, cambios en la ley de inversiones, en la ley de minería, de hidrocarburos”, advirtió el ejecutivo de la institución.

Finalmente, se planteó que la erradicación de la pobreza depende estrictamente de un modelo que priorice la producción y la sustitución de importaciones. Este objetivo solo será posible mediante un trabajo mancomunado entre el sector público y privado que logre activar el inmenso potencial exportador del país.

