Cochabamba: intervienen oficinas de la ABC por caso de la doble vía El Sillar

La Fiscalía realizó este jueves el desprecintado de un ambiente de archivo en oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Cochabamba, donde se resguardaban contratos modificatorios del proyecto de la doble vía El Sillar, un caso en el que está involucrado el exministro Edgar Montaño.

El gerente regional de la ABC, Manuel Alejandro Torrico, informó que la intervención se efectuó en cumplimiento de un requerimiento fiscal dentro de un proceso penal activo contra un exministro de Estado y eñaló que la institución está colaborando con la entrega de documentación correspondiente a gestiones pasadas.

“La Fiscalía ha hecho el desprecinto de las oficinas de archivo en virtud de un requerimiento dentro de un proceso penal. Como ABC regional Cochabamba estamos coadyuvando con la entrega de la información solicitada”, explicó.

La intervención fue realizada por la Fiscalía en coordinación con el DACI de la Policía en las oficinas ubicadas en la avenida Villazón. Torrico remarcó que la regional actúa bajo la premisa institucional de transparencia y que continuará facilitando toda la información que sea requerida por la autoridad competente.

Antecedentes del caso

El 11 de enero de 2026, un juez determinó la detención preventiva por cuatro meses del exministro Edgar Montaño en el penal de Cárcel de San Pedro, mientras es investigado por presuntos hechos de corrupción vinculados al contrato de construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba–Santa Cruz.

El exministro está imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En el proceso también son investigadas al menos otras ocho personas, entre exministros y exgerentes de la ABC.

La Fiscalía continúa con la recopilación de documentación y pericias para determinar responsabilidades en el marco del proyecto carretero.



