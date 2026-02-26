Plantean incorporar a animales en la cobertura del SOAT: estos son los detalles del proyecto

La diputada Cielo Berríos, de la alianza Libre, presentó este miércoles un proyecto de ley orientado a fortalecer la protección de los animales, incorporar su cobertura en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y endurecer las sanciones contra actos de crueldad y biocidio.

La propuesta, denominada “Por la dignidad y justicia de los que no tienen voz”, busca reforzar los alcances de la Ley 700 para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato.

“Este proyecto tiene por objeto establecer y fortalecer mecanismos de prevención, protección, atención y sanción destinados a precautelar los derechos de los animales víctimas de actos de crueldad y biocidio”, explicó la legisladora.

Registro nacional de agresores

Entre los principales componentes de la iniciativa se encuentra la creación de un registro nacional de agresores. Las personas sancionadas no podrán ejercer la custodia de animales hasta presentar una certificación psicológica que acredite su idoneidad para asumir nuevamente esa responsabilidad.

Asimismo, el proyecto plantea modificar la Ley 700 para agravar las penas contra quienes cometan delitos de maltrato y biocidio.

Animales en la cobertura del SOAT

Uno de los puntos más relevantes es la propuesta de incluir a animales víctimas de accidentes de tránsito dentro de la cobertura del SOAT, con el fin de garantizar su atención oportuna.

La iniciativa también establece que niñas, niños y adolescentes que presencien actos de crueldad o biocidio sean considerados víctimas de violencia, de modo que puedan recibir asistencia psicológica y protección por parte del Estado.

El proyecto fue elaborado por la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca en coordinación con organizaciones de protección animal y será remitido a la instancia legislativa correspondiente para su tratamiento.

Mira la programación en Red Uno Play