Senasag pide reforzar medidas de bioseguridad ante brotes de influenza aviar en la región

Ante reportes de brotes de influenza aviar en aves silvestres y de traspatio en países de la región, además de casos en la avicultura comercial en Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) recomendó intensificar de inmediato las medidas de bioseguridad en todo el país.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que la presencia del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves migratorias incrementa el riesgo de transmisión hacia la producción comercial y familiar.

Medidas instruidas

El Senasag pidió a productores, veterinarios acreditados y actores de la cadena avícola reforzar los protocolos en:

Granjas avícolas

Plantas de incubación

Centros de acopio

Transporte de aves

Entre las principales disposiciones se encuentran:

Restringir el ingreso de personas, vehículos y equipos no autorizados.

Garantizar limpieza y desinfección rigurosa en accesos y áreas productivas.

Evitar contacto entre aves domésticas y silvestres, especialmente en fuentes de agua y alimento.

Cumplir el plan de inmunización en aves de larga vida.

Notificar de inmediato cualquier mortalidad inusual o signos respiratorios.

Mantener actualizados los registros sanitarios bajo supervisión veterinaria.

Vigilancia activa

El Senasag reiteró que mantiene operativos los mecanismos de vigilancia epidemiológica y respuesta temprana, conforme a la normativa nacional y lineamientos internacionales.

“Se recuerda que el cumplimiento estricto de los principios y normas oficiales de bioseguridad y notificación constituyen la principal barrera para proteger el estatus sanitario del país y la sostenibilidad del sector avícola boliviano”, señaló la entidad.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play