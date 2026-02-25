TEMAS DE HOY:
Accidente La Asunta Ernesto Rafael Arce Mosqueira secuestro

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Senasag pide reforzar medidas de bioseguridad ante brotes de influenza aviar en la región

El Senasag alertó que los brotes en países vecinos elevan el riesgo para la avicultura nacional.

Red Uno de Bolivia

25/02/2026 11:41

Foto: Producción avícola. Senasag
Bolivia

Escuchar esta nota

Ante reportes de brotes de influenza aviar en aves silvestres y de traspatio en países de la región, además de casos en la avicultura comercial en Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) recomendó intensificar de inmediato las medidas de bioseguridad en todo el país.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que la presencia del virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves migratorias incrementa el riesgo de transmisión hacia la producción comercial y familiar.

Medidas instruidas

El Senasag pidió a productores, veterinarios acreditados y actores de la cadena avícola reforzar los protocolos en:

  • Granjas avícolas

  • Plantas de incubación

  • Centros de acopio

  • Transporte de aves

Entre las principales disposiciones se encuentran:

  • Restringir el ingreso de personas, vehículos y equipos no autorizados.

  • Garantizar limpieza y desinfección rigurosa en accesos y áreas productivas.

  • Evitar contacto entre aves domésticas y silvestres, especialmente en fuentes de agua y alimento.

  • Cumplir el plan de inmunización en aves de larga vida.

  • Notificar de inmediato cualquier mortalidad inusual o signos respiratorios.

  • Mantener actualizados los registros sanitarios bajo supervisión veterinaria.

Vigilancia activa

El Senasag reiteró que mantiene operativos los mecanismos de vigilancia epidemiológica y respuesta temprana, conforme a la normativa nacional y lineamientos internacionales.

“Se recuerda que el cumplimiento estricto de los principios y normas oficiales de bioseguridad y notificación constituyen la principal barrera para proteger el estatus sanitario del país y la sostenibilidad del sector avícola boliviano”, señaló la entidad.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD