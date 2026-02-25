ONU propone una ruta para que Bolivia revierta los altos índices de mortalidad materna

UNFPA, junto a otros organismos internacionales, estableció que la mortalidad materna en Bolivia alcanza 146 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, "siendo el tercer país, luego de Haití y Venezuela".
25/02/2026 6:45
Escuchar esta nota
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) presentó este martes una estrategia para que Bolivia logre controlar y reducir la mortalidad materna, un indicador que sitúa al país en el tercer lugar con las tasas más altas de la región, solo por detrás de Haití y Venezuela.
UNFPA presentó en La Paz el informe 'Hilos de vida rotos, desafíos de la mortalidad materna en Bolivia' a representantes de diversos sectores de la sociedad y del Gobierno relacionados con los derechos de las mujeres.
UNFPA, junto a otros organismos internacionales, estableció que la mortalidad materna en Bolivia alcanza 146 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, "siendo el tercer país, luego de Haití y Venezuela".
El representante de UNFPA mencionó que muchas mujeres en gestación mueren por hemorragias y síndromes hipertensivos (trastornos en la presión arterial), este último una complicación obstétrica "silenciosa" por la que tienen que ser atendidas y, finalmente, por infecciones.
"Se ha normalizado que a las mujeres (en el embarazo) les duele la cabeza, de que las mujeres sangren, de que se hinchen los pies (...) estamos acostumbrados a que existan estas complicaciones que debieran ser inmediatamente atendidas y que son prevenibles al 100 %", reflexionó.
Otro aspecto se debe a que "casi un tercio de las mujeres no pueden decidir sobre su propia salud", lo que puede privarlas de acceder oportunamente a una atención médica que les salve la vida.
La tercera razón radica en las distancias que las mujeres deben recorrer, principalmente en las zonas más alejadas, para llegar a un centro de salud, a lo que se suman el tiempo y el costo de ese servicio.
"Esta es una muestra de desigualdad que creemos tiene que ser enfrentada de forma directa", dijo Salazar.
La estrategia también planteó algunos desafíos en esta labor, como la realización de un nuevo estudio postcensal sobre la mortalidad materna en Bolivia, asegurar la calidad del sistema de referencia y contrarreferencia, mejorar la calidad de los controles prenatales y garantizar un abordaje multisectorial de la problemática.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00