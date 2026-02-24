Bajo una fuerte custodia policial, el alcalde Jhonny Fernández fue bajado de una ambulancia e ingresado de urgencia a una clínica privada en el centro de la ciudad de Santa Cruz, tras sufrir una descompensación luego de declarar en la DELCC.

El burgomaestre llegó por el área de emergencias asistido por paramédicos, tras ser aprehendido formalmente por las investigaciones del denominado "Caso Pavimento".

Las autoridades ordenaron su aprehensión por presunto uso indebido de influencias y conducta antieconómica en una obra del Plan Tres Mil. Las autoridades indagan un posible daño económico al Estado superior a los 6 millones de bolivianos, motivo por el cual los investigadores acompañaron el traslado médico.

Pese a su estado físico, la situación jurídica de Fernández permanece bajo control judicial y debe mantener un escolta por estricto protocolo legal. El alcalde salió de las dependencias policiales en una ambulancia junto a los investigadores del caso, quienes supervisan su permanencia en el centro de salud.

Su abogado defensor confirmó que el edil padece un cuadro severo de Influenza, razón por la cual su salud se habría deteriorado durante la comparecencia.

“El juez verificará su situación jurídica; por protocolo debe tener un escolta, pero pese a ello se hizo presente ante la Fiscalía”, señaló el jurista.

