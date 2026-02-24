“Iba al colegio y perdió la vida”: velan a Brenda, adolescente fallecida tras ser atropellada por un micro

Familiares y amigos velan este martes el cuerpo de Brenda Santisteban, la estudiante de 15 años que falleció tras ser atropellada por un micro de la línea 105 en la zona del Plan Tres Mil.

El padre de la menor relató que el hecho ocurrió alrededor de la una y media de la tarde, cuando su hija se dirigía al colegio. “Estaba de ida al colegio. La atropellaron y la llevaron a una clínica”, contó en medio del velorio.

Según su testimonio, testigos señalaron que el vehículo circulaba a alta velocidad. “La botó como 20, 30 metros. Eso es demasiada velocidad”, afirmó. También indicó que el conductor habría manifestado que no la vio.

El padre sostuvo que la ambulancia demoró en llegar y que su hija presentaba múltiples lesiones, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza. La adolescente fue trasladada a un centro médico, pero horas después se confirmó su fallecimiento.

“Que la justicia cambie, que las leyes cambien. Cuando alguien atropella y mata, se le debería dar buenos años”, expresó. Además, pidió investigar las condiciones en las que trabajan los conductores del transporte público.

El conductor, identificado como Óscar L., permanece en celdas policiales del Plan Tres Mil a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Mientras tanto, en la vivienda familiar continúan llegando personas para despedir a Brenda, quien cursaba la prepromoción.

