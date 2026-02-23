Las imágenes parecen sacadas de una película de suspenso, pero ocurrieron en la vida real. En el municipio de Duitama, al noreste de Bogotá, Colombia, un conductor estuvo a solo centímetros de una muerte segura luego de que su vehículo quedara atrapado en plena vía férrea justo cuando un pesado tren de carga se aproximaba a toda velocidad.

El incidente, captado en un video que se volvió viral en redes sociales, muestra los momentos de angustia extrema vividos tanto por el ocupante del automóvil como por los transeúntes que presenciaron la escena.

Una carrera contra el tiempo

En el clip se observa cómo un automóvil particular, al intentar cruzar los rieles, queda bloqueado sin posibilidad de avanzar o retroceder. Mientras el ensordecedor silbato del tren anunciaba su llegada inminente y el humo negro de la locomotora se hacía visible a pocos metros, el pánico se apoderó del lugar.

Sin embargo, lo que pudo ser una fatalidad terminó en un acto de heroísmo colectivo. Al ver que el conductor no lograba liberar el vehículo, un grupo de pobladores y testigos corrieron hacia la vía. En un esfuerzo sobrehumano y coordinado, lograron empujar el automotor hacia un costado apenas unos segundos antes de que la mole de hierro pasara por el lugar.

Gracias a la intervención inmediata de la comunidad, el ocupante del vehículo salió ileso. El tren de carga, que debido a su peso y velocidad no habría podido frenar a tiempo para evitar el impacto, continuó su ruta sin que se registraran daños materiales mayores ni pérdidas humanas. Las autoridades locales calificaron el suceso como un "milagro" y aprovecharon la viralidad del video para recordar a los conductores la importancia de respetar las señales de tránsito en los cruces ferroviarios, advirtiendo que, en esta ocasión, la solidaridad ciudadana fue la única diferencia entre un susto y una tragedia nacional.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play