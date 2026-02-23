La Federación Boliviana de Fútbol confirmó oficialmente que la Selección de fútbol de Trinidad y Tobago será el rival de Bolivia (18:00) en el partido amistoso programado para el 15 de marzo en el Estadio Ramón Aguilera Costas.

El compromiso marcará la despedida de La Verde ante su hinchada antes de emprender viaje a México, donde disputará el repechaje rumbo al Mundial 2026. El encuentro servirá como último examen para el cuerpo técnico, que buscará ajustar detalles y llegar en óptimas condiciones al duelo decisivo.

Desde la entidad federativa convocaron a la afición a llenar el Tahuichi y brindar su respaldo al combinado nacional en este compromiso clave, que será una prueba exigente frente a un rival del Caribe con tradición competitiva en la región.

