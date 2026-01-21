TEMAS DE HOY:
¡Confirmado! Liga de Quito de Villamil enfrentará a Always Ready de Bolivia

El cotejo se jugará en territorio ecuatoriano donde los Tiago Nunes presentarán a sus refuerzos para la temporada 2026.

21/01/2026 18:03

Foto: Redes sociales.
Ecuador.

Liga Deportiva Universitaria de Quito se medirá al boliviano Always Ready el próximo 7 de febrero en la denominada “Noche Blanca”, en la que presentará a sus nuevas figuras para la temporada 2026 de la Copa Libertadores y los torneos locales, indicó este miércoles el club ecuatoriano.

“Tenemos rival confirmado. En la Noche Blanca nos enfrentaremos al campeón de Bolivia, Always Ready”, publicó Liga en su red social X, en la que confirmó también la fecha del partido, que se disputará en su estadio, en la capital ecuatoriana.

El subcampeón de la pasada Liga Pro de Ecuador, además de ratificar al técnico brasileño Tiago Nunes, contrató al centrocampista peruano Jesús Pretell y a los ecuatorianos Luis Segovia (defensa), Yerlin Quiñónez, Alejandro Tobar y Janner Corozo (atacantes).

Los directivos del Rey de Copas ecuatoriano intensifican gestiones para incorporar unos tres refuerzos más antes de comenzar la fase de Grupos de la Libertadores, además de la Liga Pro y la Copa Ecuador.

Aparte de los refuerzos contratados y los que están por vincularse, Nunes ratificó al haitiano Ricardo Adé, el uruguayo Gian Franco Allala (defensas), el boliviano Gabriel Villamil y el chileno Fernando Cornejo (centrocampistas), y al atacante colombiano Jeison Medina. EFE.

