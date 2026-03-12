El exjugador y exentrenador de la selección boliviana, Carlos Aragonés, analizó el duelo que disputará Bolivia national football team ante Suriname national football team por el repechaje mundialista y señaló que la clave para superar al rival será apostar por el juego colectivo y asociado.

En entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia, el histórico referente del fútbol boliviano explicó que la principal fortaleza del combinado nacional debe ser el trabajo en equipo.

“Para enfrentar este tipo de partidos lo primero es el juego colectivo. Ahí Bolivia tiene una gran ventaja, porque hace mucho tiempo la selección viene jugando junta y los futbolistas conocen la filosofía del entrenador y el sistema táctico”, sostuvo Aragonés.

El exgoleador también analizó las características del rival caribeño, destacando el biotipo físico y la velocidad de sus jugadores, muchos de los cuales militan en clubes de Europa.

“Ellos tienen futbolistas que juegan en Europa y un físico impresionante, pero no tienen mucho tiempo para trabajar juntos. Su juego probablemente se basará más en las individualidades”, explicó.

Finalmente, Aragonés remarcó que Bolivia debe enfocarse en dominar la pelota y aprovechar la calidad de su mediocampo.

“Para contrarrestarlos hay que jugar de forma colectiva y asociada, quitarles el balón y manejar el partido. Bolivia tiene un mediocampo de mucha categoría individual y de buen entendimiento colectivo, y esas pueden ser nuestras armas más importantes”, concluyó.

