“Cero filas en hospitales”: Merlo plantea modernizar salud y educación técnica

En el marco del debate hacia las Elecciones Subnacionales 2026, Flavio Merlo, candidato por la alianza APB-Súmate para la gobernación del departamento de La Paz, presentó una propuesta enfocada en la modernización tecnológica de los servicios públicos. Su plan busca eliminar las filas nocturnas en los hospitales mediante un sistema digital y elevar el rango académico de los institutos técnicos del departamento.

Salud: "Cero filas" y modernización de infraestructura

Merlo centró su diagnóstico de salud en el maltrato al paciente. "Estamos cansados de que para sacar una ficha los compañeros vayan desde la noche anterior", denunció, proponiendo la implementación inmediata de un programa digital de programación de citas.

Sus pilares en salud incluyen la modernización del actual Hospital de Clínicas y la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel en la ciudad de El Alto. Además, planteó una auditoría técnica del manejo de salud de las gestiones pasadas para corregir errores estructurales.

Educación: De técnicos a doctores

Una de las propuestas más distintivas de APB-Súmate es la reforma de los institutos tecnológicos. Merlo propone una actualización de la malla curricular que integre toda la cadena de producción, industrialización y comercialización.

El objetivo es que los estudiantes no se limiten al grado de Técnico Superior, sino que el sistema les permita proyectarse hacia la licenciatura, maestría y hasta doctorado, generando conocimiento científico desde las propias vocaciones productivas del departamento.

Pacto Fiscal y Desarrollo Regional

En sintonía con otros candidatos, Merlo subrayó la necesidad de profundizar la Ley 031 (Ley Marco de Autonomías) mediante una redistribución de recursos 50-50 con el nivel central. Con estos fondos, propone un plan de industrialización regionalizado:

En el Norte de La Paz: Impulsar la ganadería y la agricultura a gran escala junto a su industrialización.

En los Yungas: Fomentar la industria del café, el cacao y los cítricos.

En los Valles: Potenciar la horticultura industrializada.

En el Altiplano: Fortalecer la producción y transformación de camélidos y quinua.

Para Merlo, el desarrollo integral de las provincias depende de la capacidad de la Gobernación para captar mayores fondos de coparticipación. Su propuesta se aleja de la confrontación política y se enfoca en la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las competencias actuales bajo un criterio de "evaluar y corregir" lo avanzado hasta ahora.

