Otto plantea dos impuestos, uno al vicio y otro a la coca

Durante la ronda de preguntas del segundo bloque del debate de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter respondió a las consultas planteadas por los contrincantes que compartieron con él este segmento del encuentro.

Guido Nayar, candidato de la agrupación Primero Santa Cruz, le consultó sobre su propuesta de construir un hospital de cuarto nivel en el departamento.

Ritter explicó que su planteamiento contempla la creación de una ciudad hospitalaria con todas las especialidades médicas y señaló que el primer paso será la recaudación de recursos para la construcción de un hospital oncológico.

“Hemos planteado un impuesto a la coca de Bs 1 por cada libra, donde el 50% será destinado a la salud y el otro 50% a la reinserción social de ciudadanos en situación de calle”, explicó.

Posteriormente, Branko Marinkovic, candidato por Demócratas, preguntó sobre los estudios técnicos para la explotación de tierras raras en el territorio cruceño.

Ritter respondió mostrando el libro ‘Minerales estratégicos’ y sostuvo que existen estudios preliminares, aunque indicó que serán los inversores interesados quienes realicen las exploraciones para evaluar la rentabilidad del proyecto.

Por su parte, Juan Pablo Velasco, candidato por Libre, cuestionó su propuesta de crear nuevos impuestos y si esa es la solución para financiar proyectos departamentales.

Ritter reiteró su planteamiento de implementar dos tributos: uno al vicio y otro a la coca.

El primero, explicó, sería de Bs 1 por cada cajetilla de cigarro y Bs 1 por cada botella de bebida alcohólica, recursos que se destinarían al deporte y a la construcción de un centro de alto rendimiento en la Villa Olímpica. El segundo impuesto, aplicado a la coca, estaría orientado a financiar el sistema de salud.

Finalmente, Luis Fernando Camacho, candidato por Creemos-Patria, consultó sobre su postura respecto a la creación de una policía departamental.

Ritter respondió que para ello sería necesario modificar la Constitución Política del Estado con el fin de recuperar la competencia de comandar departamentalmente a la Policía y a las Fuerzas Armadas. No obstante, señaló que mientras tanto se podría solicitar una interpretación constitucional al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

