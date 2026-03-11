Cortan el tránsito en la ruta Santa Cruz–Abapó por deslizamiento de mazamorra

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó este miércoles sobre el corte de transitabilidad en el tramo Santa Cruz–Abapó, específicamente en el sector Taruma, debido a trabajos de limpieza tras un deslizamiento de mazamorra.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que la suspensión del tránsito se mantendrá hasta las 15:00 de este miércoles, mientras se realizan las labores para despejar la vía.

Según la información oficial, la medida responde a un deslizamiento de mazamorra que afectó la plataforma de la carretera, lo que obligó a movilizar maquinaria y personal especializado para atender la emergencia.

Equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona con el objetivo de retirar el material acumulado y garantizar la seguridad de los transportistas y usuarios de la ruta.

Desde la ABC pidieron paciencia y comprensión a los conductores, señalando que las labores buscan restablecer la transitabilidad en condiciones seguras lo antes posible.

Mira la programación en Red Uno Play