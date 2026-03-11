TEMAS DE HOY:
Cortan el tránsito en la ruta Santa Cruz–Abapó por deslizamiento de mazamorra

Según la información oficial, la medida responde a un deslizamiento de mazamorra que afectó la plataforma de la carretera, lo que obligó a movilizar maquinaria y personal especializado para atender la emergencia.

Silvia Sanchez

11/03/2026 13:54

Cortan el tránsito en la ruta Santa Cruz–Abapó por deslizamiento de mazamorra. Foto referencial ABC.
Santa Cruz, Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó este miércoles sobre el corte de transitabilidad en el tramo Santa Cruz–Abapó, específicamente en el sector Taruma, debido a trabajos de limpieza tras un deslizamiento de mazamorra.

Mediante un comunicado, la entidad explicó que la suspensión del tránsito se mantendrá hasta las 15:00 de este miércoles, mientras se realizan las labores para despejar la vía.

Según la información oficial, la medida responde a un deslizamiento de mazamorra que afectó la plataforma de la carretera, lo que obligó a movilizar maquinaria y personal especializado para atender la emergencia.

Equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona con el objetivo de retirar el material acumulado y garantizar la seguridad de los transportistas y usuarios de la ruta.

Desde la ABC pidieron paciencia y comprensión a los conductores, señalando que las labores buscan restablecer la transitabilidad en condiciones seguras lo antes posible.

