La Paz: rajaduras y riesgo de derrumbe en San Isidro preocupan a vecinos

La zona de Alto y Bajo San Isidro, en la ciudad de La Paz, continúa en riesgo de deslizamiento debido a la inestabilidad del terreno que afecta al sector desde 2024 y que volvió a activarse en las últimas semanas por las lluvias y filtraciones de agua.

El movimiento del suelo provocó nuevas rajaduras en viviendas y obligó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a evacuar a varias familias y retirar muebles y enseres de algunos predios ante el peligro de un eventual colapso.

Autoridades municipales confirmaron que al menos cuatro viviendas cuentan con orden de demolición debido al riesgo que representa su permanencia en el lugar.

“Se han identificado cuatro predios que cuentan con una orden de demolición debido a la situación de riesgo que presenta la avenida Nieves Linares”, informó el jefe de la Unidad de Revisión de Riesgo Geodinámico del municipio, Óscar Luna.

Por su parte, el director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gonzalo Barrientos, anunció que se iniciarán demoliciones controladas en las edificaciones más comprometidas.

“Vamos a empezar con la demolición de estas tres edificaciones. Primero vamos a garantizar que se retiren todos los enseres y luego procederemos con la demolición del primer predio”, explicó.

La Alcaldía también ejecuta obras de mitigación para estabilizar el terreno, entre ellas la construcción de galerías filtrantes para evacuar agua subterránea, la reparación de la bóveda de San Isidro —que tiene más de 60 años de antigüedad— y la instalación de pilotes que buscan reducir la saturación del suelo.

Según el municipio, las filtraciones de agua son uno de los factores que influyen en la inestabilidad del terreno en esta zona.

Mientras tanto, vecinos de Bajo San Isidro alertaron que el peligro continúa latente y pidieron acelerar la demolición de al menos 10 viviendas que permanecen deshabitadas desde 2024.

Los habitantes del sector señalan que varias de estas construcciones presentan fisuras y podrían colapsar debido a las últimas lluvias, lo que representaría un riesgo para otras casas ubicadas a menos de una cuadra.

Ante esta situación, los vecinos reiteraron su pedido de una intervención urgente para evitar que un posible derrumbe provoque daños mayores en la zona.

