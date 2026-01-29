El video que recorre el mundo: así escapó un trabajador de un deslizamiento en Indonesia

Un trabajador logró salvar su vida por cuestión de segundos luego de que un deslizamiento de tierra sorprendiera a un grupo de obreros que realizaban labores en una mina de níquel en Halmahera Oriental, Indonesia. El dramático momento quedó registrado por una cámara instalada dentro del camión que conducía uno de los empleados.

En las imágenes, que se han difundido ampliamente en plataformas digitales, se observa cómo el conductor se aproxima a una zona de carga cuando comienza a notar que el terreno cede. De inmediato detiene el vehículo, desciende apresuradamente y corre para alejarse del lugar justo antes de que una gran masa de tierra avance con fuerza y cubra el área de trabajo.

Según reportes de medios internacionales, al menos otros tres trabajadores quedaron atrapados por el deslizamiento. Dos de ellos fueron hallados sin vida, mientras que uno más permanece desaparecido, lo que ha activado labores de búsqueda en la zona.

El alud también arrastró vehículos de carga y maquinaria pesada que operaban en el sitio, evidenciando la magnitud del derrumbe. Autoridades locales y equipos de rescate continúan trabajando en el lugar, mientras se investigan las condiciones en las que ocurrió el deslizamiento.

La grabación generó conmoción a nivel internacional al mostrar la rapidez con la que se desarrolló el desastre y el reducido margen de reacción que tuvieron los trabajadores.

