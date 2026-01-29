Así fue la llegada a Perú de “El Monstruo”, líder criminal

Uno de los principales capos de una organización dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, llegó a Lima extraditado desde Paraguay para cumplir una condena de 32 años, constató una periodista de la AFP.

Erick Moreno, líder de "Los Injertos del Cono Norte", estuvo preso en Asunción desde septiembre pasado cuando las autoridades paraguayas lo capturaron tras una persecución de tres años.

"(Es) el criminal más insano de los últimos tiempos", dijo el comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola, en declaraciones a la prensa en el aeropuerto policial de la capital peruana.

Conocido como "El Monstruo", Moreno, de 34 años, estaba prófugo desde 2022 y era uno de los criminales más peligrosos y buscados por Perú. En los últimos años se movió entre Brasil, Bolivia y Paraguay, según la policía.

"Esta captura permite disminuir las extorsiones y desarticular la organización criminal que dirigió", agregó el general Arriola.

El Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de 286.000 dólares por información que llevara a su ubicación y captura.

Con camiseta y pantalón rojos, descendió esposado del avión de la policía peruana que lo trajo desde Paraguay bajo fuerte custodia.

En diciembre de 2023 fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.

"El Monstruo" fue trasladado desde la terminal aérea a la sede de la policía antiterrorista, donde permanecerá detenido hasta ser entregado a las autoridades judiciales.

Moreno era la cara más visible de la extorsión que ha lacerado a Perú en los últimos años. El aumento de este crimen motivó el juicio político que condujo a la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre, en medio de masivas protestas por el chantaje del crimen organizado.

La extorsión aumentó 19% en 2025 en Perú, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024, según cifras oficiales.

Este delito se ha expandido tanto en el país que es considerado un reto comparable al narcotráfico -Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la ONU- o a las guerrillas izquierdistas en las décadas de 1980 y 1990.

