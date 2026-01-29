China ejecuta a 11 miembros de bandas vinculadas a centros de ciberestafa de Birmania

China ejecutó este jueves a 11 personas vinculadas a bandas criminales de Birmania, entre ellas "miembros clave" de las redes que manejan poderosos centros de ciberestafa en ese país del sudeste asiático, informó la prensa estatal china.

Numerosos complejos de fraude han proliferado en las zonas fronterizas sin ley de Birmania, como parte de una industria ilícita que mueve millas de millones de dólares.

En estos centros suelen trabajar extranjeros, entre ellos muchos chinos, que han denunciado ser víctimas de trata y obligados a estafar a personas por internet.

En los últimos años, Pekín ha intensificado la cooperación con los países del sudeste asiático para acabar con estas instalaciones y miles de personas han sido repatriadas a China.

Las 11 personas juzgadas el jueves fueron condenadas a muerte en septiembre por un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en el este de China, informó la agencia oficial de noticias Xinhua, que agregó que la misma corte llevó a cabo las ejecuciones.

Entre los delitos que se les imputaban se encuentran "homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos", según el reporte de ese medio.

Las penas de muerte fueron aprobadas por el Tribunal Popular Supremo, que demostró que las pruebas presentadas de los delitos cometidos desde 2015 eran "concluyentes y suficientes", agregó Xinhua.

Entre los ejecutados se encontraban miembros del "grupo criminal Familia Ming", cuyas actividades habían contribuido a la muerte de 14 ciudadanos chinos y las lesiones de "muchos otros".

"Se permitió a los familiares cercanos de los criminales reunirse con ellos antes de la ejecución", agregó Xinhua.

Mira la programación en Red Uno Play