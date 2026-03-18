Caso “sparring”: niegan libertad al instructor y el menor sigue en terapia intensiva

La Justicia negó la solicitud de libertad del instructor involucrado en el denominado caso “sparring”, en el que un menor resultó gravemente herido y permanece en terapia intensiva.

Durante la audiencia de apelación, la defensa del imputado solicitó modificar la medida cautelar de detención preventiva por 90 días, argumentando que la resolución judicial era errónea. Sin embargo, el pedido fue rechazado.

“El imputado estaba solicitando una apelación incidental respecto a la medida cautelar impuesta por el juez, buscando una alternativa a la detención preventiva. No obstante, esta solicitud fue denegada”, informó el fiscal de materia, Carlos Hurtado.

De esta manera, el juez ratificó que el acusado deberá permanecer detenido por el tiempo inicialmente establecido.

“El imputado va a permanecer por 90 días, como se ha determinado”, agregó el fiscal.

Nuevo informe agrava el caso

Por otro lado, el Ministerio Público dio a conocer un nuevo estudio médico forense que establece 120 días de impedimento para el menor, lo que podría derivar en una ampliación del delito en contra del instructor.

“Se va a analizar una posible ampliación del tipo penal”, señaló Hurtado.

Más de un mes en estado crítico

A más de un mes del hecho, el adolescente continúa en estado crítico. Según el reporte brindado por su madre, Rosario Rodríguez, el menor permanece en terapia intensiva y aún no presenta signos de despertar tras haber quedado en coma luego de participar en un sparring.

Deuda y lucha de la familia

En paralelo, la familia enfrenta una difícil situación económica. De acuerdo con la madre, ya se logró cubrir aproximadamente Bs 90.000 gracias a la solidaridad de la población, mediante rifas y kermeses.

Sin embargo, aún resta pagar más de Bs 80.000, en medio de la incertidumbre por la evolución del menor.

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