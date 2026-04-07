Asamblea de Potosí definirá nuevo gobernador a días de concluir el mandato

La asambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes, informó que la Asamblea Legislativa Departamental fue convocada para este martes a las 08:30 con el objetivo de analizar la renuncia irrevocable del gobernador Johnny Mamani y definir la designación de una nueva autoridad.

La renuncia del exgobernador, investigado por el caso denominado “ambulancias fantasmas”, abre un nuevo escenario político en el departamento, a pocas semanas de concluir la gestión.

Dos opciones sobre la mesa

Fuertes explicó que, ante la ausencia de un estatuto autonómico departamental, la decisión debe regirse por la Constitución Política del Estado, lo que obliga a elegir una nueva autoridad.

En ese marco, se manejan dos alternativas:

Elegir un nuevo gobernador titular entre los asambleístas

Ratificar al actual gobernador interino

La decisión se tomará por mayoría de votos.

“Somos 32 asambleístas, y 17 definirán el futuro de estas últimas semanas de gestión”, señaló.

Riesgo de división

La asambleísta advirtió que el escenario es incierto debido a la fragmentación política dentro de la Asamblea, donde ya no existe una mayoría consolidada.

“Antes había una mayoría clara, pero hoy está dividida entre distintas fuerzas políticas”, explicó.

Caso ambulancias fantasma

Fuertes también recordó que el caso de las ambulancias fantasma es considerado uno de los mayores hechos de corrupción en la historia de la gobernación potosina.

El proceso, iniciado en 2021, evidenció la adjudicación directa de contratos millonarios para la compra de ambulancias que nunca llegaron.

Críticas a contrataciones directas

La asambleísta cuestionó que este tipo de hechos se hayan facilitado por normativas que permitían contrataciones directas, especialmente durante la pandemia.

En ese sentido, valoró el Decreto Supremo 5600, señalando que podría ser una herramienta importante para combatir la corrupción en el futuro.

Llamado a evitar crisis

Finalmente, Fuertes pidió a sus colegas actuar con responsabilidad para evitar una crisis institucional en el departamento.

“Esperemos que exista madurez política y se tome una decisión en beneficio de la población”, manifestó.

La sesión será clave para definir quién asumirá la conducción de la Gobernación de Potosí en el tramo final de la gestión.

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