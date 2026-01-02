TEMAS DE HOY:
Nacionales

Fuerte tormenta anega calles del centro de Potosí y provoca caos vehicular

En zonas comerciales, donde aún se desarrollan ferias por fin de año, los comerciantes se vieron obligados a cubrir sus productos.

Red Uno de Bolivia

01/01/2026 21:14

Pasadas las 16:00 de este 1 de enero, una fuerte tormenta sorprendió a la ciudad de Potosí, donde en cuestión de minutos las calles se convirtieron en verdaderos ríos, dejando rutas anegadas en el centro de la Villa Imperial.

Reportes desde la ciudad dan cuenta de una importante acumulación de agua en distintas vías, lo que afectó la circulación vehicular y peatonal.

En zonas comerciales, donde aún se desarrollan ferias por fin de año, los comerciantes se vieron obligados a cubrir sus productos, no solo por la intensa lluvia, sino por las corrientes de agua que se formaron en las calles.

Familias que aprovechaban el feriado para pasear fueron sorprendidas por la emergencia, mientras que varios motorizados tuvieron que estacionarse en zonas seguras para evitar ser arrastrados por el agua.

Se aguarda que las autoridades de Potosí emitan un informe oficial para cuantificar los daños ocasionados por el temporal.

