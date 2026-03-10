Bolivia logra habilitación sanitaria para exportar carne a Paraguay

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) informó la apertura del mercado de la República del Paraguay para las exportaciones de carne bovina boliviana, tras el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por ese país.

Según el comunicado oficial difundido por la entidad, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay confirmó la habilitación del mercado para la carne producida en Bolivia, luego de verificar que el país cumple con los estándares sanitarios establecidos.

La institución destacó que esta habilitación técnica representa un reconocimiento a los protocolos de sanidad e inocuidad alimentaria que se aplican actualmente en el sector ganadero boliviano.

“Que el Senasag haya logrado esta habilitación técnica ante el Senacsa paraguayo valida los estándares de sanidad e inocuidad que se están manejando actualmente”, señala el comunicado.

La entidad también remarcó que la apertura de este mercado confirma que la carne bovina boliviana cumple con altos estándares de calidad y sanidad animal, lo que permitirá fortalecer el crecimiento del sector y generar nuevas oportunidades para los productores nacionales.

Además, el ingreso al mercado paraguayo podría impulsar mayores oportunidades económicas y sociales dentro de la cadena productiva ganadera del país.

