Economía

Talleres reportan aumento de vehículos con fallas que atribuyen a la calidad del combustible

Conductores denuncian la pérdida de potencia, problemas de encendido y elevados costos de reparación mientras persisten dificultades para registrar los daños en el sistema de resarcimiento.

Red Uno de Bolivia

10/03/2026 14:33

El Alto

En un taller especializado en mecánica y electrónica automotriz se reportó este martes un incremento inusual de vehículos que presentan fallas en el motor, presuntamente vinculadas a la mala calidad del combustible. Conductores que acudieron al lugar aseguran que sus motorizados han perdido potencia e incluso presentan dificultades para encender.

En el taller actualmente se encuentran más de diez vehículos en proceso de revisión y reparación, todos con indicios similares.

Según el ingeniero mecánico y electrónico, Kevin Quispe, durante la semana el número de casos atendidos ha aumentado considerablemente.

“Estamos recibiendo varios vehículos con esta misma falla que viene siendo de la mala calidad de gasolina. A la semana estamos despachando unos 25 autos”, explicó.

Durante la revisión de los motorizados, los técnicos detectaron acumulación de carbonilla en algunas piezas del motor, lo que estaría afectando el funcionamiento normal de los vehículos.

“Esta es la falla donde se acumula la carbonilla y lo que venimos haciendo es la descontaminación para que haya un flujo adecuado y el vehículo no tarde en encender ni pierda fuerza”, detalló el especialista mientras mostraba una de las piezas retiradas del motor.

El mecánico aseguró que en sus años de experiencia nunca había observado un ingreso masivo de vehículos con el mismo tipo de problema.

Las reparaciones también implican un gasto considerable para los propietarios de los motorizados, ya que en algunos casos es necesario cambiar piezas del sistema de inyección o incluso componentes del motor, que puede costar entre Bs 3.500 y 4.000.

