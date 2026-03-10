Gobierno autoriza préstamo de $us 500 millones del BID y lo remite a la Asamblea

El Gobierno nacional autorizó la suscripción de un préstamo de hasta 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 5573, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, que autoriza al ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente a suscribir el Contrato de Préstamo N° 6131/OC-BO con el organismo internacional.

De acuerdo con el decreto, los recursos estarán destinados a fortalecer el sistema de protección social del país, en el marco de políticas orientadas a mejorar el bienestar de la población vulnerable.

Financiamiento y ejecución

El documento establece que, una vez firmado el contrato, este deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración y aprobación, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Posteriormente, los recursos externos del crédito serán transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que actuará como organismo ejecutor del programa.

Programas de protección social

El financiamiento se vincula con iniciativas destinadas a reforzar políticas sociales y programas de apoyo a sectores vulnerables, entre ellos el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

Este programa contempla transferencias monetarias de Bs150 mensuales para beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben jubilación, durante un periodo de 12 meses consecutivos.

El decreto también señala que el objetivo es fortalecer el sistema de protección social y garantizar la redistribución de recursos hacia políticas sociales, en línea con los principios establecidos en la Constitución.

