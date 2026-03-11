TEMAS DE HOY:
Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 11 de marzo en Bolivia

Luego de una apertura al alza en las primeras horas de la mañana, las principales plataformas de monitoreo reportaron un descenso moderado hacia el final de la tarde.

Milen Saavedra

11/03/2026 18:18

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 11 de marzo en Bolivia. Imagen de Thomas King en Pixabay
Bolivia

El mercado cambiario paralelo en Bolivia registró una jornada de alta fluctuación este miércoles 11 de marzo. Luego de una apertura al alza en las primeras horas de la mañana, las principales plataformas de monitoreo reportaron un descenso moderado hacia el final de la tarde, estabilizándose cerca de los Bs 9,23.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense comenzó el día con fuerza, cotizando a Bs 9,31 para la compra a las 6:00 a.m. Sin embargo, al cerrar la tarde, el valor se ajustó a Bs 9,25 para la compra y Bs 9,22 para la venta.

Reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que realiza actualizaciones en tiempo real, reflejó una tendencia similar de subidas y bajadas durante el día:

  • A primera hora (06:00): Se situó en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,26 para la venta.

  • Al mediodía: Alcanzó su punto más bajo, llegando a los Bs 9,21 para la compra y Bs 9,20 para la venta.

  • Al cierre de la tarde: Se situó en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,23 para la venta.

Reporte de la plataforma bolivianblue.net.

 

Esta ligera desescalada respecto a los precios de la mañana ocurre en un contexto de constante vigilancia por parte de los usuarios y agentes económicos. A pesar del descenso vespertino, la cotización se mantiene significativamente por encima de la paridad oficial, reflejando la dinámica de oferta y demanda en el mercado informal del país.

 

