4 aerolíneas extranjeras muestran interés en operar en Bolivia con política de cielos abiertos

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que al menos cuatro aerolíneas internacionales y tres grupos empresariales bolivianos manifestaron su interés de operar vuelos en el país en el marco de la futura política de cielos abiertos.

Entre las empresas extranjeras interesadas se encuentran Tampa Cargo, Flybondi, Wingo y ABSA.

Según la autoridad, este interés surge incluso antes de que el Gobierno lance oficialmente la política nacional de cielos abiertos.

“Antes de lanzar nuestra política nacional de cielos abiertos ya tenemos resultados como el interés de estas empresas. Pero un gran resultado es que Avianca va a tener vuelos todos los días desde Cusco hasta la ciudad de La Paz”, explicó Zamora.

El ministro indicó que esta nueva conexión permitirá incrementar el flujo de visitantes hacia el país. Según las estimaciones del Gobierno, alrededor de 4.600 pasajeros adicionales llegarán a La Paz, muchos de los cuales posteriormente se trasladarán hacia destinos turísticos como Uyuni o Sucre.

“Es turismo que genera mucha economía”, destacó la autoridad.

Zamora también explicó que Bolivia dio un paso importante para concretar la política de cielos abiertos con la habilitación de la denominada “quinta libertad” aérea, un mecanismo que facilita acuerdos bilaterales con otros países.

Según detalló, las libertades aéreas establecen distintos niveles de operación para las aerolíneas. Por ejemplo, una primera libertad permite que una aeronave sobrevuele el territorio de otro país; la segunda autoriza el aterrizaje para operaciones técnicas, como el carguío de combustible.

En el caso de la quinta libertad, esta permite que una aerolínea extranjera transporte pasajeros entre un país intermedio y un tercer destino.

“Por ejemplo, una línea aérea podría llegar desde Buenos Aires a Santa Cruz y recoger pasajeros bolivianos para llevarlos a otro país. Esto antes estaba prohibido”, explicó el ministro.

Finalmente, Zamora adelantó que el Gobierno trabaja en la modificación de la Ley 2902 y la Ley 165, además de la elaboración de un decreto supremo que permita implementar en el menor tiempo posible la política de cielos abiertos en Bolivia.

