“Han aparecido”: Crece el temor por víboras y mosquitos en la G-77; vecinos piden limpieza urgente

Vecinos del barrio San José, en el distrito 5 de Santa Cruz de la Sierra, manifestaron su preocupación por la presencia de víboras y la proliferación de mosquitos debido a la maleza crecida en un terreno cercano a la avenida G-77. Según indicaron, las constantes lluvias han provocado que el monte aumente y se convierta en un foco de riesgo para los habitantes de la zona.

Daniel Gutiérrez, vecino del sector, señaló que la situación se ha vuelto preocupante para las familias que viven en el lugar.

“Nos encontramos exactamente en el barrio San José, perteneciente al distrito 5, cerca de la avenida G-77. Lo que nosotros exigimos es la limpieza de este monte que hay frente a nuestro barrio, porque debido a eso han aparecido víboras y mosquitos”, expresó.

Los vecinos también alertaron sobre problemas de salud en la zona. De acuerdo con Gutiérrez, algunos niños se han visto afectados por enfermedades transmitidas por mosquitos. “Hay niños que están enfermos, justamente por la enfermedad de la chikungunya, por eso pedimos a las autoridades que limpien”, añadió.

Además de la maleza, otro problema que preocupa a los habitantes es la falta de luminarias en el sector. Aseguran que la escasa iluminación representa un riesgo para quienes transitan por el lugar durante la noche.

“También nos preocupan las luminarias. Hay niños que llegan tarde del colegio y vecinos que regresan de su trabajo; cuando ingresan al barrio está oscuro y es peligroso”, explicó.

Ante esta situación, los vecinos piden a las autoridades municipales realizar trabajos de limpieza en las áreas verdes y canales de drenaje, además de instalar iluminación pública para mejorar la seguridad y reducir los riesgos sanitarios en la zona.

