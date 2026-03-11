El aprendizaje semipresencial permite estudiar, trabajar y cumplir sueños postergados

El aprendizaje semipresencial es una alternativa educativa y moderna que combina lo mejor de la educación presencial y virtual. Esta modalidad permite estudiar con flexibilidad, mantener la interacción directa con docentes y compañeros, y desarrollar habilidades digitales que hoy son esenciales para el mercado laboral.

Jaqueline Apala, estudiante de Ingeniería Comercial de Unifranz Online, de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que esta modalidad educativa ayuda a transformar proyectos de vida y cumplir sueños personales.

“Retomé los estudios después de prácticamente 15 años. Mi miedo era que tal vez la agilidad mental no me iba a dar, porque cuando uno sale del colegio está como fresco para continuar estudiando, pero yo pensé que tal vez, 15 años después, no iba a poder estudiar”, comenta Jaqueline.

El apoyo familiar fue clave para dar ese paso. “Tuve bastante apoyo de parte de mi esposo. Él me animó a que lo haga”, destaca. Con ese impulso decidió informarse sobre opciones de estudio que se ajustaran a su realidad.

Fue entonces que conoció la modalidad semipresencial que ofrece la universidad. “Fui a Unifranz, me explicaron muy bien cómo es esta modalidad semipresencial y de esa forma me animé”, relata.

Este modelo educativo combina clases virtuales con encuentros presenciales, permitiendo que los estudiantes organicen su tiempo y accedan a contenidos digitales desde cualquier lugar.

Estudios sobre educación destacan que el aprendizaje semipresencial reduce significativamente el estrés asociado a los desplazamientos diarios y facilita la conciliación entre estudio, trabajo y familia. Además, el acceso permanente a materiales digitales permite revisar contenidos en cualquier momento, fortaleciendo la autonomía y la gestión del tiempo.

En el caso de Jaqueline, la elección de carrera también respondió a sus intereses profesionales. “En la modalidad de Unifranz, semipresencial, nos ofrecen cuatro carreras. Entonces, con la que más me he sentido identificada es con la carrera de ingeniería comercial”, explica.

Su motivación está ligada al crecimiento del comercio digital. El auge del comercio electrónico en Bolivia ha abierto nuevas oportunidades para emprendedores y profesionales del área comercial. Plataformas digitales y sistemas de pago online permiten hoy que negocios locales vendan productos a diferentes regiones del país e incluso al extranjero, generando un ecosistema económico más dinámico.

Para estudiantes como Jaqueline, la modalidad semipresencial facilita aprender estas nuevas competencias digitales mientras se mantienen espacios de interacción directa en el aula. Las sesiones presenciales suelen enfocarse en debates, proyectos y actividades prácticas que refuerzan la comprensión de los contenidos.

“Tenemos mucha variedad para escoger como usuarios, y me imagino lo que podría realizar a nivel internacional”, comenta la estudiante al referirse al potencial del comercio digital.

Además, el modelo semipresencial se ha convertido en una puerta de acceso para quienes desean cumplir metas académicas postergadas por diferentes factores, como el tiempo, un aspecto que destaca por la posibilidad de organizar mejor sus horarios y responsabilidades.

“Me gusta mucho la modalidad que es semipresencial, me ayuda bastante a organizar mis tiempos. Me gustan mucho los talleres, la asistencia a las clases, tanto las clases virtuales como las presenciales”, comenta Apala.

Especialistas en educación señalan que este modelo también prepara a los estudiantes para el mundo laboral híbrido actual, donde muchas empresas combinan trabajo presencial y remoto. La capacidad de autogestión, el uso de plataformas digitales y la comunicación virtual se han convertido en habilidades clave para el desempeño profesional.

“Es una educación completamente centrada en la persona, porque nos acomodamos a sus tiempos, a su locación y, sobre todo, en desarrollar las competencias profesionales para que esas personas sean capaces de resolver desafíos que tienen las empresas y organizaciones”, sostiene Óscar Ágreda, Presidente Ejecutivo de Unifranz.

El aprendizaje semipresencial no solo amplía el acceso a la educación superior, sino que también demuestra que nunca es tarde para retomar los sueños académicos. La experiencia de Jaqueline Apala refleja cómo la combinación de tecnología, flexibilidad y acompañamiento educativo puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.

La educación evoluciona junto con la tecnología, modelos como el semipresencial muestran que estudiar de forma flexible no significa aprender menos, sino hacerlo de manera más inteligente y adaptada a la realidad de los estudiantes del siglo XXI.

