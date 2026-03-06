Hábitos saludables y medicina preventiva reducen los factores de riesgo del cáncer de colon

El cáncer de colon es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes a nivel mundial, pero también una de las más prevenibles si se identifican a tiempo sus factores de riesgo. Su principal desafío radica en que, durante sus etapas iniciales, suele avanzar sin presentar síntomas evidentes, pero la prevención y la educación en salud cumplen un rol determinante para preservar la salud.

Jorge Luis Reyes, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), advierte sobre esta afección que: “muchos tipos de cáncer son conocidos como asesinos silenciosos debido a su naturaleza inicialmente asintomática, que puede hacer difícil su detección en etapas iniciales. Por eso, en materia de salud, siempre es posible hablar de medicina preventiva”.

Esta característica hace que el conocimiento de los factores de riesgo sea una herramienta clave para reducir la incidencia de la enfermedad.

Desde el punto de vista médico, los factores de riesgo del cáncer de colon se dividen en no modificables y modificables. Entre los primeros, la edad ocupa un lugar central. El riesgo aumenta de forma significativa a partir de los 50 años y se multiplica entre los 65 y 75, etapa en la que se concentra el mayor número de diagnósticos.

A ello se suman los antecedentes familiares y genéticos, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar, condiciones hereditarias que incrementan notablemente la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

También influyen la historia personal de pólipos colorrectales, enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o el Crohn (trastorno inflamatorio intestinal crónico) de larga evolución, así como antecedentes de otros tipos de cáncer. Estos factores no pueden modificarse, pero sí permiten identificar a poblaciones que requieren controles médicos más tempranos y frecuentes.

En cuanto a los factores modificables, la evidencia científica es contundente. Una dieta alta en carnes rojas y procesadas, junto con un bajo consumo de fibra, frutas y verduras, incrementa los procesos inflamatorios y la permanencia de toxinas en la mucosa intestinal.

El sedentarismo y la obesidad, especialmente la grasa visceral, generan un estado inflamatorio crónico que incrementa el riesgo de transformación celular. A esto se suman el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo, hábitos que dañan el ADN de las células del colon y potencian el desarrollo de pólipos y tumores malignos.

Reyes enfatiza que “la prevención y la detección temprana son armas poderosas en la lucha contra el cáncer. Al tomar medidas proactivas, como conocer los factores de riesgo, mantener un estilo de vida saludable y someterse a revisiones médicas regulares, las personas pueden reducir significativamente su riesgo de desarrollar esta enfermedad”.

La afirmación del académico cobra especial relevancia considerando que hasta el 50% de los casos de este tipo de cáncer están asociados a hábitos prevenibles.

Incluso la infancia juega un papel clave. Dietas pobres en fibra y ricas en azúcares, alimentos ultraprocesados pueden alterar la microbiota intestinal desde edades tempranas, induciendo a un mayor riesgo de adenomas, o tumor benigno, que se presentan décadas después. Por ello, la prevención debe comenzar antes de la adultez, con educación alimentaria y promoción de estilos de vida activos.

Casos recientes, como el del actor James Van Der Beek, visibilizan la importancia de no ignorar señales tempranas y acudir oportunamente a controles médicos.

Van Der Beek, recordado mundialmente por dar vida a Dawson Leary en la icónica serie Dawson’s Creek, falleció pacíficamente el 11 de febrero a los 48 años a causa de un cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada en la segunda mitad de 2023 y que hizo pública recién en noviembre de 2024. En una entrevista con Business Insider, buscó generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano y la modificación de hábitos alimentarios.

