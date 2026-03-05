Estudiantes de Unifranz crean “Verifica tu billete”, la app que detecta al instante billetes inhabilitados

Estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron una aplicación web para verificar la validez de los billetes observados o siniestrados correspondientes a la serie B con solo dos clics. La herramienta, denominada “Verifica tu billete”, esta iniciativa surge como una respuesta tecnológica ante la susceptibilidad ciudadana.

Ignacio Zárate, uno de los desarrolladores, explica: “El proyecto actualmente se llama Verifica tu billete Unifranz. Los principales beneficios son que no tenemos que escribir manualmente el número de serie del billete, porque mediante la cámara, de esa manera sabremos si está habilitado o no y, a qué serie pertenece”, explica.

La confusión generada tras el siniestro aéreo ocurrido en El Alto, donde un avión Hércules C-130 que transportaba 17.100.000 piezas por un monto de 50 millones de bolivianos (según información del presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza) se estrelló y parte del dinero fue sustraído, provocó una reacción en cadena en la economía nacional.

El gobierno anunció la anulación temporal de los billetes de la serie B —de cortes de 10, 20 y 50 bolivianos— desató incertidumbre, largas filas en el Banco Central de Bolivia (BCB) y el rechazo generalizado de estos billetes en el comercio, el transporte y los mercados.

Ante las repercusiones y rechazó, la necesidad fue clara: “La principal motivación es ayudar a las personas que, ante el último accidente y todo el problema que ha generado los billetes de la serie B, tenían la susceptibilidad de saber si su billete está o no habilitado para su uso comercial”, explica Ignacio.

Ante este escenario, se difundió una tabla comparativa con los rangos de billetes inhabilitados; sin embargo, la plataforma existente exigía ingresar manualmente el número de serie, lo que resultaba moroso para muchos usuarios, la aplicación busca ofrecer una verificación inmediata y confiable a través del escaneo de la serie con la cámara de un celular.

“Lo que buscamos como estudiantes de ingeniería es aplicar la filosofía Unifranz de resolver un problema real con soluciones reales”, destaca Zárate

La plataforma “Verifica tu billete” tiene un diseño accesible e intuitivo. Con solo dos clicks se puede verificar si el billete de la serie B está o no habilitado. Este proceso consiste en ingresar a: https://verifica-tu-billete.vercel.app/ , después de dar permiso para utilizar la cámara del dispositivo, elegir el corte de billete, y lo único por hacer es enfocar bien uno de los números de serie con su correspondiente serie o letra, escanear y capturar los datos de la serie para que inmediatamente se obtenga el resultado de la consulta por la plataforma.

“Estamos trabajando en volver una apk instalable en el dispositivo móvil”, añade Zárate.

El desarrollo implicó varias etapas técnicas. Galilea Llusco detalla: “El proceso de desarrollo de la aplicación fue primero investigar cuáles eran los billetes inhabilitados, realizar una base de datos, después diseñar la interfaz y conectar la cámara con el sistema”. La plataforma fue construida con tecnologías web y utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para identificar exclusivamente el número y la letra de la serie.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades. “Las dificultades que hemos afrontado al desarrollar la aplicación, fueron la parte del escanear el billete porque escaneaba y confundía con otras letras, y eso tuvimos que mejorar y configurar otra vez”, señala Llusco, refiriéndose a los ajustes realizados para evitar que el sistema no detecte palabras impresas en el billete como “Bolivia” en lugar del código correcto.

Por su parte, Jheferson Quispe enfatiza la experiencia del usuario: “La interfaz la hicimos lo más fácil para el usuario final, para que pueda interactuar con todo el sistema. Con la aplicación web las personas pueden escanear su billete con mucha más facilidad”. El objetivo fue que cualquier persona, sin conocimientos técnicos, pudiera verificar su dinero en segundos.

Para el equipo desarrollador, el balance de la aplicación web es positivo. “Me siento satisfecho, alegre porque logramos algo escalable, algo que puede llegar ayudar a cualquier persona. Esto está abierto para el público entero y por eso estamos contentos”, expresa Quispe.

Esta iniciativa demuestra cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta concreta para ayudar a las personas a recuperar la confianza. Desde el aula y bajo el modelo de aprendizaje práctico, del “Aprender Haciendo” los futuros ingenieros de Unifranz lograron transformar una crisis en una oportunidad de innovación con impacto social inmediato.

