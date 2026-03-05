Las flechas vuelven al arco rival: Marcelo Martins regresa a la selección boliviana

Los goles del Flecheiro regresan a la Verde. A falta de oficialización, desde la interna de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmaron a Red Uno de Bolivia que Marcelo Martins Moreno volverá a ser convocado a la selección para el duelo amistoso contra Trinidad y Tobago, a disputarse en el estadio Tahuichi, y para el repechaje frente a Surinam, programado para el 26 de marzo en Monterrey.

De esta manera, Bolivia podrá contar nuevamente con la experiencia y el poder goleador del delantero para los compromisos decisivos de marzo: el amistoso del 15 de marzo ante Trinidad y Tobago y el partido frente a Surinam el 26 del mismo mes.

El Flecheiro regresará a la selección después de 845 días. Su último partido con la Verde fue el 21 de noviembre de 2023, cuando Bolivia cayó 0-3 ante Uruguay en Montevideo.

Mira la programación en Red Uno Play