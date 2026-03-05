TEMAS DE HOY:
Hallazgo cadáver Feminicidio El Alto Feminicidio en La Paz

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Las flechas vuelven al arco rival: Marcelo Martins regresa a la selección boliviana

Luego de tres años sin presencia en la selección, el ariete nacional volverá para el amistoso contra Trinidad y Tobago y el repechaje frente a Surinam. 

Martin Suarez Vargas

05/03/2026 15:40

Marcelo Martins, jugador de Oriente Petrolero y de la selección boliviana. Foto: redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Los goles del Flecheiro regresan a la Verde. A falta de oficialización, desde la interna de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmaron a Red Uno de Bolivia que Marcelo Martins Moreno volverá a ser convocado a la selección para el duelo amistoso contra Trinidad y Tobago, a disputarse en el estadio Tahuichi, y para el repechaje frente a Surinam, programado para el 26 de marzo en Monterrey.

De esta manera, Bolivia podrá contar nuevamente con la experiencia y el poder goleador del delantero para los compromisos decisivos de marzo: el amistoso del 15 de marzo ante Trinidad y Tobago y el partido frente a Surinam el 26 del mismo mes.

El Flecheiro regresará a la selección después de 845 días. Su último partido con la Verde fue el 21 de noviembre de 2023, cuando Bolivia cayó 0-3 ante Uruguay en Montevideo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD