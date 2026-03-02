Apareció la mujer que le dio trabajo a Martins vendiendo asadito: “Era mi mejor ventero y hoy es mi orgullo”

La historia detrás del regreso de Marcelo Martins sumó un capítulo emotivo. Apareció Lidia Zambrana, la mujer que cuando el delantero tenía 14 años le dio trabajo vendiendo asadito en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, permitiéndole así cumplir su deseo de entrar y ver los partidos de Oriente Petrolero.

Tras su debut y gol ante Real Tomayapo con Oriente Petrolero, el ariete nacional recordó con mucha emoción, en conferencia de prensa, a la mujer que le dio la oportunidad de ganarse unos centavos en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Incluso mencionó que sería bueno encontrarla. Así, el programa El Mañanero de Red Uno logró ubicarla y conversar con ella.

Marcelo no tenía dinero para pagar su entrada, pero encontró en Lidia una mano solidaria.

“Tengo ese recuerdo de él que cuando iba al estadio a vender y veía a la gente mayor que hacía fila para entrar, él decía señora será que puedo entrar con usted, antes entraban los niños gratis, el se entraba directo ya yo lo esperaba con la charola lista. Cuando el entraba miraba a la cancha y se ponía a mirar todo el estadio para haber si había publico”, relató.

La comerciante destacó el carácter del joven que hoy es referente del fútbol boliviano.

“Para qué Marcelo Martins fue un excelente ventero un muchacho bien humilde y honrado sobre todo y esa es mi alegría no. Antes de que llegue el público ellos se ponían a jugar con los otros venteros en el corredor debajo de las gradas ahí era su cancha de ellos, jugaban a los tiros penales en las entradas de las gradas todos esos lindos recuerdos tengo de él”.

Zambrana aseguró que el sacrificio fue la base del éxito del delantero.

“Marcelo siempre se esmeró desde muchacho para ser lo que es ahorita y ganarse la vida centavo por centavo fue un muchacho bien sacrificado y ese es mi orgullo de tener un venterito trabajador y ahora verlo triunfar para mí es un orgullo grande”.

También recordó el día en que volvieron a encontrarse.

“Lo encontré una vez a él en casa de oración, mi esposo me dice allá está Marcelo Martins y yo digo donde, y cuando nos acercamos le toco su espalda y le digo Marcelo, Marcelo, ¿Te acordas de mí?, fuiste mi ventero, y me mira y me dice, la señora del estadio? Sí le dije y de ahí nos hemos abrazado, para mí fue un orgullo haberlo encontrado allí y ahí charlamos un rato, y de ahí la gente empezó a acercarse y a sacarse foto con él”.

Finalmente, expresó su deseo de verlo nuevamente con la Verde.

“Me gustaría arto que el esté en la selección el es un muchacho que piensa en ganar siempre fue así ojalá se le cumplan el sueño de donde el quiere llegar queremos verlo en la selección boliviana de nuevo el es el dueño de los goles el siempre va seguir adelante triunfando pedirle a Dios que siempre me lo cuide”.

Martins vendía asadito, soda y otros productos en su charola.

“Él todo lo acababa era mi mejor ventero no recuerdo con cuanto de dinero se iba, lo que sí recuerdo es que era un buen ventero, como no me voy a sentir orgullosa de verlo triunfar a mi venterito en ese tiempo que fue bien esmerado, bien sacrificado y por ese motivo es que el se encuentra donde está”, concluyó Lidia, la mujer que sin saberlo ayudó a alimentar el sueño de uno de los máximos goleadores de Bolivia.

Marcelo Martins anotó uno de los goles del plantel refinero, en el triunfo 5-1 sobre Real Tomayapo por el Torneo Repechaje del fútbol boliviano.

