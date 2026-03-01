Oriente arrolla a Tomayapo en un regreso soñado de Martins

Oriente Petrolero firmó una noche redonda en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera tras imponerse por 5-1 a Real Tomayapo y asegurar su clasificación a la siguiente instancia del Torneo de Verano. El encuentro quedó marcado por la contundencia del equipo refinero y por el debut con gol de Marcelo Martins.

El marcador se abrió a los 32 minutos mediante Kevin Soni, quien encaminó la victoria verdolaga. En el complemento, Leonardo Vaca amplió cifras a los 64’, pero Tomayapo descontó rápidamente a los 67’ a través de Leandro Corulo, generando una breve reacción visitante.

Sin embargo, Oriente volvió a golpear con autoridad. Jorge Lovera anotó a los 86’, Nabil Nacif marcó a los 91’ y, cuando el partido llegaba a su fin, apareció el momento más esperado de la noche: penal para el local y responsabilidad para Martins. A los 97 minutos, el Flecheiro ejecutó con potencia desde los doce pasos y selló el 5-1 definitivo, desatando la celebración en las graderías.

Con esta victoria, el conjunto refinero avanza con paso firme y ahora aguarda por su próximo rival, que saldrá del duelo entre Nacional Potosí y The Strongest. La ilusión crece en Santa Cruz, donde el regreso de su máximo referente ya empezó a dar frutos.

