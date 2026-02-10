TEMAS DE HOY:
Secuestro en San Carlos Crimen de Luana Piso Firme

33ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Confirmado! Así se jugará el Torneo Repechaje de Verano 2026

El campeón de la repesca jugará la Finalísima ante el subcampeón de la Copa de Verano. 

Martin Suarez Vargas

10/02/2026 12:58

Ariza de Oriente Petrolero celebrando primer gol de Oriente en el pasado clásico cruceño. Foto: APG.
BOLIVIA.

Escuchar esta nota

Los ocho equipos que no avanzaron en el Torneo de Verano ya tienen sus rivales definidos para iniciar los playoffs del repechaje. Asimismo, aquellos clubes que vayan quedando eliminados en el Torneo Amistoso de Verano se irán incorporando de manera progresiva al cuadro del repechaje, avanzando de forma sucesiva dentro de esta competencia.

Fixture de como se jugará el Torneo Repechaje de Verano 2026. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD