Los ocho equipos que no avanzaron en el Torneo de Verano ya tienen sus rivales definidos para iniciar los playoffs del repechaje. Asimismo, aquellos clubes que vayan quedando eliminados en el Torneo Amistoso de Verano se irán incorporando de manera progresiva al cuadro del repechaje, avanzando de forma sucesiva dentro de esta competencia.

Fixture de como se jugará el Torneo Repechaje de Verano 2026. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play