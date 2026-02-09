Se animó al salto prohibido por 50 años y se llevó el oro olímpico

Ilia Malinin volvió a sacudir al mundo del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Con apenas 21 años, el estadounidense ejecutó un salto mortal hacia atrás —conocido como backflip—, una maniobra que estuvo prohibida durante casi medio siglo por su alto nivel de riesgo.

La hazaña no solo desató la ovación del público, sino que marcó uno de los momentos más impactantes del torneo y terminó siendo clave para que Estados Unidos se quedara con la medalla de oro.

Malinin se convirtió así en el primer patinador en realizar este movimiento en un escenario olímpico, rompiendo una barrera histórica que parecía imposible de superar.

Precisión, valentía y perfección técnica

El “Dios del hielo”, como lo apodan sus seguidores, ejecutó el salto con una precisión milimétrica. Aterrizó con una sola cuchilla, sin perder equilibrio ni romper la armonía de su rutina.

De acuerdo con el análisis técnico posterior, el backflip fue considerado limpio y válido dentro del reglamento vigente, lo que reforzó su imagen como el patinador más innovador de su generación.

Su actuación combinó riesgo extremo, control absoluto y elegancia, una mezcla que terminó conquistando a jueces y espectadores.

Un salto que estuvo vetado durante décadas

El backflip fue prohibido por la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en la década de 1970, al ser considerado peligroso y contrario al espíritu técnico del deporte.

Durante casi 50 años, cualquier intento era penalizado automáticamente.

Sin embargo, en el actual ciclo olímpico, la ISU flexibilizó su normativa y permitió el salto bajo condiciones específicas, aunque sin otorgarle puntos extra.

Malinin aprovechó este cambio histórico y decidió arriesgarlo todo en el escenario más importante del mundo.

El sello de una leyenda moderna

Ilia Malinin no es ajeno a los récords. Antes de este logro, ya había sido el primer patinador en completar todos los saltos cuádruples reconocidos en competencias oficiales.

Había mostrado el backflip en exhibiciones y eventos no puntuables, pero nunca en una competencia olímpica… hasta ahora.

Su decisión confirmó su carácter disruptivo y su intención de llevar el patinaje artístico a un nuevo nivel.

Más que una medalla, un legado

Con esta actuación, Malinin no solo sumó un oro olímpico, sino que dejó una huella imborrable en la historia del deporte.

Su presentación en Milán-Cortina reabrió el debate sobre los límites entre innovación y seguridad, pero también consolidó su nombre como uno de los grandes referentes del patinaje moderno.

A los 21 años, Ilia Malinin ya no solo compite: hace historia.

