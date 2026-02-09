Joven fallece tras caer desde discoteca en el centro paceño

Un joven de 23 años perdió la vida la noche del sábado luego de caer desde una ventana de una discoteca ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, según informó la Policía.

De acuerdo con el reporte oficial, se realizó el levantamiento legal del cadáver de David J. M. F., quien se encontraba al interior del local nocturno momentos antes del trágico hecho.

Lo que se sabe hasta ahora

Según información preliminar, el joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a sus amigos cuando, por causas que aún se investigan, cayó desde una altura aproximada de entre 10 y 15 metros.

Las autoridades señalaron que, por el momento, se desconocen los motivos exactos que provocaron el accidente.

Investigación en curso

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas para la realización de la autopsia médico legal, que permitirá determinar las causas exactas de la muerte.

Asimismo, efectivos policiales tomaron las declaraciones del personal del local nocturno y citaron a los amigos de la víctima para ampliar las investigaciones.

Llamado a la prevención

La Policía recordó la importancia de extremar medidas de seguridad en locales nocturnos, especialmente en el consumo responsable de bebidas alcohólicas y el respeto a las normas de seguridad, para evitar tragedias similares.

Mira la programación en Red Uno Play