En Unifranz crean app “Cuadernito Digital” y fortalecen la gestión financiera de emprendedores

El manejo desordenado de las finanzas sigue siendo una de las principales barreras para el crecimiento de pequeños y medianos negocios. En mercados, talleres, tiendas y emprendimientos familiares, aún es común registrar ingresos y gastos en cuadernos, hojas sueltas o notas dispersas en el celular.

Aunque esta práctica parece funcional en el día a día, a largo plazo limita la toma de decisiones, dificulta la planificación y genera incertidumbre sobre la verdadera situación económica del negocio. Frente a esta realidad, nació Cuadernito Digital, una aplicación creada en el ámbito universitario para responder a una necesidad concreta del sector emprendedor.

“Identificamos que muchas personas aún registran sus ingresos y gastos de forma manual, en cuadernos o de manera desordenada, lo que dificulta tener una visión clara de la situación financiera de su negocio”, explica Luz Estrella Canido, directora de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y líder del proyecto.

Esta herramienta fue desarrollada por docentes y estudiantes de las carreras de Contaduría Pública e Ingeniería de Sistemas de Unifranz, como resultado de un trabajo de campo que permitió identificar las principales dificultades financieras de los pequeños y medianos empresarios.

A partir de un diagnóstico, el equipo desarrolló una aplicación pensada para ser utilizada desde el celular, sin necesidad de conocimientos contables previos. Este proyecto surge de la combinación entre conocimiento académico, innovación tecnológica y compromiso social, con el objetivo de reemplazar el cuaderno físico por una herramienta digital sencilla, accesible y útil para la gestión financiera cotidiana.

La herramienta permite registrar ingresos, egresos y ventas por producto, incorporando información clave como fecha, descripción y monto, todo en un solo lugar. Su interfaz intuitiva facilita el uso diario y reduce errores comunes en el registro manual. “El objetivo del sistema es digitalizar ese proceso de forma simple, accesible y útil para la toma de decisiones”, subraya Canido.

Uno de los aspectos más destacados de Cuadernito Digital es su capacidad de personalización. Cada usuario puede adaptar los registros según el tipo de productos o servicios que ofrece, lo que hace que la aplicación se ajuste a distintos rubros productivos. Además, el sistema genera reportes financieros diarios, semanales, mensuales y anuales, información fundamental para evaluar resultados, planificar inversiones, ordenar obligaciones tributarias e incluso facilitar el acceso a financiamiento.

El impacto de la herramienta ya se refleja en experiencias concretas de emprendedores que participaron en las pruebas iniciales. Como María Fernanda Moreno, creadora de la marca Pijamas Amore, señala que la aplicación le permitió separar de manera clara las finanzas personales de las del negocio y acceder a información ordenada y actualizada en todo momento.

“Lo más importante es que te ayuda a diferenciar lo personal de lo empresarial, además del control cronológico y los reportes diarios y mensuales que tienes siempre a la mano”, destacó la emprendedora.

Para otros emprendedores, como María, sostienen que contar con reportes claros y actualizados representa un cambio significativo en la forma de gestionar el negocio. Además, en pocos clics, obtener un resumen de ventas, identificar los productos más rentables o prever gastos futuros les permite ahorrar tiempo, reducir errores y tomar decisiones con mayor seguridad.

Más allá del beneficio para los usuarios, Cuadernito Digital también fue una experiencia formativa clave para los estudiantes que participaron en su desarrollo. Bajo el modelo educativo de Unifranz, basado en el enfoque de “aprender haciendo”, los futuros contadores y desarrolladores participaron activamente en entrevistas, visitas de campo, aplicación de cuestionarios y análisis de información real.

“Participaron en todo el proceso para identificar de forma precisa las problemáticas de los emprendedores, fortaleciendo tanto sus competencias técnicas como su compromiso social”, destacó Canido.

Como resultado de este trabajo, la aplicación incorpora incluso un manual de cuentas contables integrado, diseñado para facilitar la comprensión de la información financiera y promover la formalización y transparencia de los pequeños negocios, aspectos clave para su sostenibilidad en el tiempo.

El equipo desarrollador proyecta ahora la expansión de esta herramienta, incorporando emprendedores de distintos rubros y sumando nuevas funcionalidades a partir de sus sugerencias. “Queremos que se sumen interesados de diferentes sectores productivos que requieran dar un paso tecnológico y fortalezcan la aplicación con nuevas propuestas”, afirmó Canido.

Así, Cuadernito Digital se consolida como un ejemplo de cómo una iniciativa nacida en las aulas universitarias puede transformarse en una solución concreta para el desarrollo económico, demostrando que cuando la academia se conecta con la realidad, la innovación puede generar impacto social real y duradero.

Mira la programación en Red Uno Play