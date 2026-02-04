¿Qué efectos económicos tiene a corto y largo plazo bajar el riesgo país?

La reducción del riesgo país es uno de los indicadores más observados por inversionistas, gobiernos y mercados financieros, ya que refleja la confianza internacional sobre la capacidad de una economía para cumplir con sus obligaciones.

Demis Vargas, docente de la carrera de Ingeniería Económica de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica: "El riesgo país, o Prima de Riesgo País, regularmente se expresa a través de indicadores de solvencia, que pretenden identificar la confianza de los inversores para poder realizar inversiones en ciertas economías.

De la misma manera, el experto sostiene que cuando el riesgo país es alto, significa que existen factores de riesgo en la economía, por lo que los inversores requerirían mayor rentabilidad por las inversiones que realicen en esa economía. En el caso boliviano, una reducción en el riesgo país tiene un efecto muy importante, principalmente para el financiamiento externo y la confianza que se pudo perder por parte de las inversiones en los años pasados.

Según indicadores internacionales elaborados por JP Morgan (EMBI), Bolivia alcanzó un pico histórico de 2.242 puntos en abril de 2025, pero en enero de 2026 cerró con 572 puntos, registrando una de las recuperaciones más significativas del mercado emergente durante los últimos nueve meses.

El índice de JP Morgan mide la diferencia de tasas que paga un país emergente frente a los bonos de Estados Unidos y funciona como un barómetro de confianza: niveles altos elevan el costo de financiamiento, desincentivan la inversión y reflejan inestabilidad económica, mientras que niveles bajos facilitan el acceso al crédito internacional.

De esta manera, un riesgo país más bajo no solo mejora la imagen crediticia de un país, sino que también genera una serie de efectos económicos que impactan primero en las finanzas y luego en la economía real.

Efectos económicos a corto plazo

Los impactos iniciales se observan en los mercados financieros. La caída del riesgo país reduce el costo de financiamiento del Estado y las empresas, al disminuir la prima de riesgo exigida por los inversionistas. Esto se traduce en tasas de interés más bajas para refinanciar deuda y en un alivio fiscal inmediato.

Vargas añade: "Dependiendo del segmento de la economía evaluada, el impacto puede variar. Sin embargo, podríamos mencionar un efecto a corto plazo que se genera: la confianza de los inversores. Esta confianza podría ayudar a incrementar la liquidez en nuestra economía, inclusive incrementando el flujo de moneda extranjera que fue uno de los factores que ocasionaron el incremento de varios productos en los meses pasados en Bolivia."

En el corto plazo, también se observa mayor entrada de capitales financieros, mejora en la liquidez bancaria y estabilidad cambiaria, ya que el ingreso de divisas reduce presiones sobre la moneda local. Estudios académicos confirman que esta mayor confianza puede elevar los flujos de inversión inicial entre un 10% y 20%, aunque parte de estos capitales sea volátil.

Efectos económicos a largo plazo

Cuando la reducción del riesgo país se mantiene en el tiempo, los beneficios se extienden a la economía real. El acceso sostenido a créditos más baratos, impulsa la inversión productiva, empleo y consumo.

"En términos de largo plazo, el impacto del riesgo país es bastante positivo para la economía, ya que permite que principalmente las inversiones extranjeras vuelvan a la economía boliviana, se fortalezca la moneda local y se pueda controlar la inflación generada en los últimos años", subraya Vargas.

Además, un menor costo de la deuda pública mejora la sostenibilidad fiscal. Un entorno de mayor estabilidad también contribuye a reducir riesgos de cesación de pagos y fortalece las reservas internacionales. Sin embargo, estos beneficios se consolidan solo si se implementan reformas estructurales que garanticen disciplina fiscal y estabilidad institucional.

Confianza, pero con cautela

Según el economista Germán Molina, la reducción del índice de riesgo país en Bolivia es una señal positiva que indica que el clima de negocios se vuelve “gradualmente más previsible, más técnico y menos político”.

Molina destaca que un alto riesgo país retrae la inversión extranjera y los capitales, afectando negativamente la actividad económica, el Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo. Por su parte, el economista Fernando Romero señala que la caída del riesgo país refleja mayor confianza de los inversionistas y acreedores internacionales, que perciben mayor probabilidad de pago de la deuda externa.

Los analistas coinciden en que la baja del riesgo país representa un cambio de percepción, pero no una solución definitiva. Una cifra reducida indica confianza y garantiza que el país cuenta con solvencia para pagar a sus acreedores, aunque sin reformas profundas, el avance podría ser reversible.

Sin embargo, bajar el riesgo país genera beneficios claros a corto plazo, porque abarata el financiamiento y estabiliza las finanzas; a largo plazo, impulsa inversión, crecimiento y empleo, siempre que se acompañe de medidas estructurales que sostengan la confianza financiera en bienestar económico duradero.

