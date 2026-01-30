La Generación Z elige consumir contenido digital breve, claro y auténtico

La Generación Z ha transformado las reglas de la publicidad contemporánea. La forma de consumir contenidos es rápida, visual y altamente selectiva, lo que obliga a las marcas y creadores de contenido a repensar sus estrategias si desean captar la atención en entornos digitales saturados. Ya no basta con estar presente, es imprescindible generar impacto en los primeros segundos y ofrecer mensajes auténticos, breves y alineados con sus valores.

Según César Salamanca, docente de Publicidad y Marketing de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) sostiene que: “el elemento principal de captura de atención es en los primeros segundos de cualquier consumo de contenido, la generación Z es clara y concisa en eso”.

En ese contexto, los elementos narrativos y visuales cumplen un rol central, puesto que los elementos narrativos visuales son muy importantes para poder realizar el “gancho”, que se usa y se dice en términos publicitarios.

Uno de los factores clave es el call to action, que debe aparecer de forma temprana. Salamanca enfatiza que este punto (llamado a la acción) es vital y primordial que esté en los primeros segundos del contenido, porque tanto la propuesta visual como el mensaje deben concentrarse en una ventana muy breve de tiempo.

“Las ideas o propuestas comerciales tienen que estar entre los primeros cinco a ocho segundos de exposición porque lo posible es que si no llamamos la atención en una primera instancia, si no le proponemos algo entretenido, beneficioso o divertido a esta generación, pues por lógica no tienen tiempo y se van”, señala el académico.

Autenticidad y contenido visual para conectar con la Generación Z

Esta característica es especialmente marcada en la Generación Z, cuyo umbral de atención es aún más corto. Comparado con los millennials, que puede conceder entre cinco y seis segundos.

“Los Zetas son un poco más reducidos”, limitándose a tres o cuatro segundos para decidir si continúan consumiendo un contenido. Por ello, Salamanca advierte que esta Generación Z “no tienen tiempo para un contenido largo que va dando vueltas o no llega directamente al punto”, destaca.

La investigación en marketing digital respalda esta visión. Estudios recientes muestran que la Generación Z responde mejor a videos cortos, especialmente en plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts.

La autenticidad, el dinamismo visual y la participación activa —a través de retos, memes o transmisiones en vivo— generan mayor engagement que los mensajes tradicionales. En este contexto, Salamanca aclara que el valor del contenido va más allá de lo comercial.

“El beneficio adicional no necesariamente tiene que ser comercial sino tiene que ser de aporte hacia lo que esté esperando en tema de diversión, en tema de estilo de vida, en tema de motivación o lo que fuera”, explica el académico.

Conocer a la audiencia: la clave detrás de las campañas exitosas

No obstante, captar atención no es producto del azar. Para Salamanca, el verdadero desafío está en la etapa previa, donde lo difícil y lo complicado tiene que ver con entender, conocer qué es y cuáles son esos elementos que importan a los jóvenes. Pero solo se consigue con un análisis previo de la audiencia a la cual está llegando. De ahí la importancia de utilizar herramientas de segmentación psicográfica, demográfica y motivacional que permitan crear perfiles claros y contenidos relevantes.

El especialista advierte que las nuevas generaciones evalúan a las marcas incluso antes de consumir sus mensajes. “Ideología, postura, posicionamiento, forma de presentación, estética visual de una marca ya plantea un territorio propicio para poder tener contenidos consumibles”, destaca el académico.

Si estos elementos no están alineados con los valores de la Generación Z —autenticidad, inclusión y coherencia—, “ni siquiera te van a dar la opción de consumir un contenido”, añade.

En un entorno donde la atención se mide en segundos, las estrategias publicitarias más efectivas para la Generación Z combinan impacto visual inmediato, mensajes breves, propósito real y un conocimiento profundo de la audiencia. Solo así las marcas pueden dejar de interrumpir y comenzar a conectar.

