Bolivia es reconocida libre de Newcastle en aves comerciales y apunta a exportar producción avícola

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) entregó la autodeclaración sanitaria que reconoce a Bolivia como país libre de la enfermedad de Newcastle en aves de producción comercial, un paso que apunta a abrir mercados internacionales para el sector avícola.

El reconocimiento se sustenta en la Resolución Administrativa 273/2025 y en el cumplimiento de los requisitos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El estatus se logró tras la aplicación de medidas como vigilancia epidemiológica, bioseguridad, control cuarentenario y vacunación sistemática en granjas avícolas del país.

La certificación alcanza a gallinas ponedoras, pollos parrilleros y reproductoras.

Proyección hacia exportaciones

Desde el sector, el representante de los productores, Omar Castro, señaló que este avance permite superar una primera barrera sanitaria para exportar.

“Este estatus sanitario nos permitirá acceder a más mercados en el exterior”, afirmó.

Actualmente, se gestionan aperturas con Chile para la exportación de huevos y, posteriormente, carne de pollo.

Según el sector, Bolivia cuenta con capacidad para duplicar la producción avícola, lo que podría generar cerca de 200 millones de dólares anuales.

Pese al avance, la exportación no será inmediata. El siguiente paso será negociar protocolos sanitarios bilaterales y avanzar en acuerdos comerciales.

Mira la programación en Red Uno Play