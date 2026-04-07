Liberación de tarjetas requiere inyección de dólares para ser efectiva, dice Banegas

El economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Alejandro Banegas, analizó los recientes cambios en las regulaciones sobre el uso de tarjetas de crédito y débito, que aumentan el límite de transacciones en el exterior a 500 dólares por mes.

“Desde la perspectiva del usuario financiero, esto es positivo porque permite más acceso para compras y beneficios, aumentando la libertad en las transacciones”, señaló Banegas en entrevista vía Zoom.

Sin embargo, el experto advirtió que la medida presenta limitaciones estructurales. “El problema fundamental no es la demanda, sino la oferta de dólares. Las reservas internacionales líquidas del país, según el último reporte del BCB, se ubican en 146 millones de dólares, lo cual es relativamente bajo”, explicó.

Banegas señaló que liberar las tarjetas podría aumentar la salida de divisas hacia el extranjero, generando un desbalance si no se acompaña de una inyección real de dólares en la economía.

“La medida intenta dar confianza, pero no todo se basa en expectativas. Para que sea efectiva, se necesita asegurar que haya divisas suficientes para sostener la demanda”, puntualizó.

Asimismo, destacó que los bancos podrían beneficiarse con un margen de ganancia a través del tipo de cambio referencial, pero que la verdadera confianza del consumidor se consolidará cuando se realice la devolución total de dólares retenidos por el Estado y el BCB.

“El país sigue con un problema estructural de falta de dólares. Estas medidas deben complementarse con recursos suficientes para que las transacciones puedan realizarse sin restricciones”, indicó Banegas.

Banegas concluyó que la confianza en la economía aumentará cuando se realice la devolución total de dólares retenidos por el Gobierno y el BCB, lo que permitirá eliminar restricciones y generar un impacto significativo en la confianza de los consumidores.

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