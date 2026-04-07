Estos son los beneficios de la liberación de las tarjetas para comprar en el exterior

El primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, José Eduardo Tineo, se refirió a la decisión de levantar los límites para el uso de tarjetas de crédito y débito en el exterior, destacando que la medida puede generar beneficios para el sector empresarial, especialmente para las pequeñas empresas.

Facilita pagos y trámites

Tineo explicó que la liberación permitirá a los empresarios realizar pagos en moneda extranjera de forma más ágil, evitando mecanismos alternativos que complicaban las operaciones.

“Va a ayudar sobre todo para que puedan pagar servicios que antes se hacían mediante otras vías, lo que dificultaba también la declaración de impuestos”, señaló.

Impacto limitado en reservas

El representante del sector industrial indicó que este tipo de transacciones no representaría un riesgo significativo para las reservas del país, debido a que se trata de operaciones de menor escala.

“Son montos que no son altos, por lo tanto, no deberían afectar las reservas”, afirmó.

Piden medidas complementarias

No obstante, Tineo sostuvo que la medida debe ir acompañada de otras acciones estructurales para fortalecer la economía.

Entre ellas, mencionó la necesidad de:

Impulsar las exportaciones, haciendo más atractivo vender productos al exterior

Reducir el gasto público, mediante una revisión del tamaño del aparato estatal

Llamado a reformas

El dirigente empresarial subrayó que el contexto actual exige decisiones que permitan dinamizar la economía y mejorar la eficiencia del Estado.

“El país necesita abrir los ojos y avanzar hacia un modelo más eficiente”, concluyó.

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