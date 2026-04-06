Noche de eliminación: dos voces en riesgo y solo una seguirá en competencia

El voto secreto del jurado definió la tabla final y dejó a dos concursantes al borde de la eliminación. Esta noche, el escenario decidirá su destino.
06/04/2026 19:57
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La tensión explotó en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Tras una semana cargada de talento y emociones, el voto secreto de Diego Ríos terminó de definir la tabla… y dejó a dos participantes al límite.
El puntaje oculto reordenó a los 16 concursantes y marcó quiénes siguen firmes… y quiénes deberán pelear por quedarse.
Así quedó la tabla general
Zona de eliminación
Con estos resultados, los dos concursantes con menor puntaje deberán enfrentarse en un duelo decisivo:
Ambos forman parte del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.
Todo o nada
Esta gala será determinante. Dos voces, un escenario… y una sola oportunidad para continuar en la competencia.
Uno de ellos seguirá soñando. El otro, deberá despedirse.
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