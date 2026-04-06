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La gran batalla

Noche de eliminación: dos voces en riesgo y solo una seguirá en competencia

El voto secreto del jurado definió la tabla final y dejó a dos concursantes al borde de la eliminación. Esta noche, el escenario decidirá su destino.

Silvia Sanchez

06/04/2026 19:57

Noche de eliminación: dos voces en riesgo y solo una seguirá en competencia
Santa Cruz, Bolivia

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La tensión explotó en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Tras una semana cargada de talento y emociones, el voto secreto de Diego Ríos terminó de definir la tabla… y dejó a dos participantes al límite.

El puntaje oculto reordenó a los 16 concursantes y marcó quiénes siguen firmes… y quiénes deberán pelear por quedarse.

Así quedó la tabla general

  1. Jonatan Peñaranda – 7.5
  2. Esteban Garnica – 7.0
  3. Luis Urgel – 6.3
  4. Sarahni Paniagua – 6.0
  5. Talison Moraes – 5.8
  6. Kevin Córdova – 5.8
  7. Anyela Rengifo – 5.8
  8. Mikaela Malky – 5.5
  9. Natalia Alcázar – 5.3
  10. Andrés Gonzales – 5.0
  11. Alejandra Aragón – 5.0
  12. Noelia Barrientos – 4.8
  13. Enrique Cuéllar – 4.5
  14. Casandra Tello – 4.5
  15. Nickole Vargas – 4.3
  16. Ronny Rojas – 3.8

Zona de eliminación

Con estos resultados, los dos concursantes con menor puntaje deberán enfrentarse en un duelo decisivo:

  • Nickole Vargas
  • Ronny Rojas

Ambos forman parte del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

Todo o nada

Esta gala será determinante. Dos voces, un escenario… y una sola oportunidad para continuar en la competencia.

Uno de ellos seguirá soñando. El otro, deberá despedirse.

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