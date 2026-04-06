Noche de eliminación: dos voces en riesgo y solo una seguirá en competencia

La tensión explotó en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Tras una semana cargada de talento y emociones, el voto secreto de Diego Ríos terminó de definir la tabla… y dejó a dos participantes al límite.

El puntaje oculto reordenó a los 16 concursantes y marcó quiénes siguen firmes… y quiénes deberán pelear por quedarse.

Así quedó la tabla general

Jonatan Peñaranda – 7.5 Esteban Garnica – 7.0 Luis Urgel – 6.3 Sarahni Paniagua – 6.0 Talison Moraes – 5.8 Kevin Córdova – 5.8 Anyela Rengifo – 5.8 Mikaela Malky – 5.5 Natalia Alcázar – 5.3 Andrés Gonzales – 5.0 Alejandra Aragón – 5.0 Noelia Barrientos – 4.8 Enrique Cuéllar – 4.5 Casandra Tello – 4.5 Nickole Vargas – 4.3 Ronny Rojas – 3.8

Zona de eliminación

Con estos resultados, los dos concursantes con menor puntaje deberán enfrentarse en un duelo decisivo:

Nickole Vargas

Ronny Rojas

Ambos forman parte del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

Todo o nada

Esta gala será determinante. Dos voces, un escenario… y una sola oportunidad para continuar en la competencia.

Uno de ellos seguirá soñando. El otro, deberá despedirse.

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