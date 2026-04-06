Reportan 15 accidentes en El Alto durante feriado de Semana Santa

Un total de 15 accidentes de tránsito fueron registrados en la ciudad de El Alto durante el feriado de Semana Santa, según el informe brindado por la Policía, que da cuenta de diversos hechos ocurridos entre jueves y domingo.

De acuerdo al reporte, cinco de los casos corresponden a colisiones por alcance, dos a choques contra objeto fijo, dos a impactos contra bienes públicos, cuatro a atropellos a peatones y dos a atropellos con fuga.

“Se han registrado 15 hechos de tránsito durante estos días de feriado”, informó el comandante de la institución en El Alto, Carlos Valencia.

Entre los casos más relevantes se encuentra un vuelco de campana, donde un vehículo colisionó contra dos motorizados estacionados, presuntamente por problemas de visibilidad.

Producto de ese hecho, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro médico en la ciudad de la urbe alteña, sin registrarse víctimas fatales.

Asimismo, se informó que dos de los accidentes estuvieron relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sobre la conducción en estado de ebriedad.

En paralelo, la Policía reportó el arresto de 58 personas por consumo de alcohol en vía pública y en locales de expendio durante el mismo periodo.

“Se han realizado controles y se procedió al arresto de personas que consumían bebidas alcohólicas”, señaló.

Adicionalmente, se registró un hecho en el sector de Tiquina con personas heridas, que actualmente se encuentran en proceso de recuperación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir con responsabilidad, especialmente en feriados, para evitar accidentes y reducir riesgos en las vías.

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