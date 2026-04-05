Domingo de Resurrección marca el cierre de Semana Santa y da inicio al tiempo pascual

Con la celebración del Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, la Iglesia Católica dio por concluida la Semana Santa, resaltando un mensaje de fe, renovación y esperanza para los fieles.

Durante esta jornada, considerada la mayor solemnidad del calendario cristiano, se desarrollaron celebraciones eucarísticas en distintos templos, incluyendo la tradicional misa de mediodía, en la que también se realizó la bendición del agua.

“Cristo ha resucitado y él es el centro de nuestra fe”, señalaron autoridades eclesiásticas, destacando el significado espiritual de esta fecha para los creyentes.

Celebración de fe y alegría

La Pascua de Resurrección representa el momento culminante de la Semana Santa, donde los fieles expresan su alegría por la victoria de la vida sobre la muerte.

“Estamos alegres de recibir a la población que expresa su fe porque Cristo ha resucitado”, indicaron desde la Iglesia.

Inicio de la cincuentena pascual

Tras esta celebración, se inicia el denominado tiempo pascual o cincuentena, un periodo de 50 días que se extiende hasta el domingo de Pentecostés.

Durante este tiempo, la Iglesia invita a vivir con intensidad la alegría de la resurrección, con celebraciones marcadas por el canto del Gloria y el Aleluya.

Tiempo de reflexión y plenitud

En este periodo también se conmemoran otros momentos importantes, como la Ascensión del Señor, profundizando en el significado de la resurrección dentro de la fe cristiana.

“Es una celebración prolongada de la alegría por la resurrección de Jesús”, destacaron.

El Domingo de Resurrección no solo cierra la Semana Santa, sino que abre un nuevo tiempo litúrgico centrado en la esperanza, la renovación espiritual y la vida.

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