INE: La inflación acumulada alcanza el 0.34% hasta marzo del 2026

La inflación en Bolivia volvió a registrar una variación negativa en marzo con -0,34%, sumando así su segundo mes consecutivo en descenso, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este comportamiento continúa la tendencia iniciada en febrero, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) también cayó en -0,62%, reflejando una reducción sostenida en el costo de vida durante los primeros meses del año.

Dos meses con precios a la baja

El doble registro negativo marca un cambio en la dinámica de precios, consolidando un inicio de gestión con menor presión en el bolsillo de los bolivianos.

Hasta marzo, la inflación acumulada alcanza el 0,34%, influenciada por estos dos meses consecutivos de descenso.

Qué productos hicieron bajar los precios

Entre los principales productos que impulsaron la caída del IPC en marzo se encuentran:

Tomate

Transporte interdepartamental

Plátano/banano

Carne de res sin hueso

Manzana

Arroz

Estos productos registraron reducciones importantes, impactando directamente en el resultado general.

También hubo subidas

Pese a la caída general, algunos productos mostraron incrementos de precio, entre ellos:

Carne de pollo

Almuerzo

Arveja verde

Lechuga

Huevos

Quesos

Esto evidencia que el comportamiento de precios sigue siendo mixto en distintos sectores.

Se sintió en todo el país

A nivel regional, todas las ciudades presentaron bajas en los precios, con mayor incidencia en:

Tarija: -0,89%

Trinidad: -0,89%

Conurbación La Paz: -0,56%

Tendencia en observación

El registro de dos meses consecutivos en negativo abre el análisis sobre una posible estabilización de precios en el corto plazo, aunque el comportamiento en los próximos meses será clave para confirmar si esta tendencia se mantiene.

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