INE: La inflación acumulada alcanza el 0.34% hasta marzo del 2026

El INE reporta una caída de -0,34% en marzo, tras el -0,62% registrado en febrero, consolidando una tendencia a la baja en el primer trimestre.
06/04/2026 18:52
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La inflación en Bolivia volvió a registrar una variación negativa en marzo con -0,34%, sumando así su segundo mes consecutivo en descenso, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este comportamiento continúa la tendencia iniciada en febrero, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) también cayó en -0,62%, reflejando una reducción sostenida en el costo de vida durante los primeros meses del año.
Dos meses con precios a la baja
El doble registro negativo marca un cambio en la dinámica de precios, consolidando un inicio de gestión con menor presión en el bolsillo de los bolivianos.
Hasta marzo, la inflación acumulada alcanza el 0,34%, influenciada por estos dos meses consecutivos de descenso.
Qué productos hicieron bajar los precios
Entre los principales productos que impulsaron la caída del IPC en marzo se encuentran:
Estos productos registraron reducciones importantes, impactando directamente en el resultado general.
También hubo subidas
Pese a la caída general, algunos productos mostraron incrementos de precio, entre ellos:
Esto evidencia que el comportamiento de precios sigue siendo mixto en distintos sectores.
Se sintió en todo el país
A nivel regional, todas las ciudades presentaron bajas en los precios, con mayor incidencia en:
Tendencia en observación
El registro de dos meses consecutivos en negativo abre el análisis sobre una posible estabilización de precios en el corto plazo, aunque el comportamiento en los próximos meses será clave para confirmar si esta tendencia se mantiene.
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